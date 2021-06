Inter, Adriano racconta il rapporto infelice avuto con Mourinho

A distanza di anni, continuano ad emergere aneddoti interessanti sui modi di fare all’Inter di Josè Mourinho.

L’ultimo a parlare di come il tecnico portoghese ai tempi abbia influenzato l’ambiente e la carriera di molti in nerazzurro è stato Adriano il quale, ai microfoni di ESPN, ha riesumato vecchi ricordi del suo passato in maglia interista sottolineando il peso che ebbe lo “Special One” nella sua decisione di lasciare Appiano Gentile.

“Non l’ho mai detto a nessuno, Mourinho vedeva che ero abbattuto e mi ha chiesto di allenarmi a parte. Sono tornato, ho trascorso altre due settimane ad allenarmi separatamente e sono tornato ad allenarmi con il gruppo” ha raccontato il brasiliano.

“Un giovedì ho saputo che sarei stato convocato, ma il giorno dopo non fu così e mi arrabbiai. Poi c’è stato un viaggio a Roma e io non sono andato. In questo caso ho parlato con Zanetti e Cordoba, pensando già che non sarei rimasto. Allora tutti i giocatori sono venuti a casa mia per chiedermi di restare. Ma sapevo che non potevo restare, perché Mourinho si sarebbe intromesso” ha spiegato con un velo di rammarico Adriano.

