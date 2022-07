Inter-al-bivio-skriniar-vicino-alladdio-la-cessione-apre-pero-a-nuovi-innesti

09-07-2022 10:13

Sono giornate decisive in casa Inter. Dopo i vari innesti bisogna fare cassa soprattutto in uscita. Ora, si parla di sbloccare l’affare Milan Skriniar: il difensore slovacco è ormai a un passo dal PSG ma c’è ancora una differenza tra domanda e offerta.

Inter: le ultime sulla questione Skriniar

Da giorni si parla ormai della cessione Milan Skriniar. Un affare bloccato con l’Inter che non ha mai voluto svendere il proprio giocatore e il PSG chiamato a dover rilanciare l’offerta. Ballano ancora dieci milioni di euro. Un passo comunque in avanti visti che inizialmente la differenza era addirittura di 30. Il PSG attualmente ha eliminato quasi ogni contropartita tecnica ed è arrivata a offrire una parte fissa, bonus esclusi, da 55 milioni. L’Inter si aspetta però 65 milioni, ergo una differenza ormai di poco.

Inter, Skriniar ormai sempre più vicino al PSG

La differenza c’è ma oramai si tratta solo di limare gli ultimi dettagli. Le parti dovrebbero riaggiornarsi già nella giornata di oggi per chiudere una trattativa che ormai si è protratta fin troppo in là. Di positivo c’è che entrambe le formazioni stanno discutendo apertamente e senza frizioni o discussioni: c’è la volontà da entrambi i club di mettere una parola fine. Dettaglio non da poco con l’Inter che era arrivata a credere in un disinteresse dei francesi.

Inter, se parte Skriniar si sblocca in mercato

Se dovesse partire Milan Skriniar si sbloccherebbe parte del mercato in uscita. L’altro colpo che l’Inter vorrebbe portare a termine è quello di Bremer. Da mesi, come noto, c’è un accordo con il Brasiliano ma manca invece l’intesa con il Torino. Si parla di un quinquennale da tre milioni di euro a stagione. Oltre Bremer l’altro nome resta quello di Milenkovic che costa 15 milioni e ha detto già sì al club. Non è detto che però entrambi arrivino a Milano.

