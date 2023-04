Inter, Altobelli nella "Hall of Fame" della Serie A

L'ex attaccante nerazzurro: "Devo ringraziare tutti i compagni di squadra e tutti i grandi campioni con cui ho avuto la fortuna di giocare".

27-04-2023 21:40

Un altro eroe di Spagna 1982 è entrato a far parte della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’: “Ricevere questo premio è una bella sorpresa e una grande soddisfazione. Non è da tutti entrare a far parte della storia del calcio italiano, servono sacrifici e bisogna farsi trovare pronti nei momenti cruciali. Devo ringraziare tutti i compagni di squadra dell’Inter e tutti i grandi campioni con cui ho avuto la fortuna di giocare in Nazionale”.

Indimenticabile il gol di Altobelli in finale contro la Germania: “Avevo giocato una ventina di minuti anche in semifinale perché Ciccio si era fatto male, quando ho visto che in finale è caduto a terra e si teneva la spalla mi sono immediatamente tolto la tuta, non ho dato a Bearzot nemmeno il tempo di ragionare. Cercavo quel gol, ero sicuro dei miei mezzi ed ero in forma. Quando ho segnato ho solo pensato che avevamo chiuso la partita, che come disse Pertini in tribuna ormai non ci avrebbero preso più. Solo più tardi, a mente fredda, ho realizzato davvero cosa avevo fatto, anzi cosa avevamo fatto”.