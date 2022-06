14-06-2022 18:08

L’Inter continua a essere tra le squadre più attive sul mercato. In attesa – manca davvero poco – di arrivare alla fatidica fumata bianca con Paulo Dybala, i casa nerazzurra proseguono i contatti con gli altri club per valutare le uscite, praticamente obbligate per sistemare i conti e recuperare gli ormai famigerati 60 milioni di euro necessari a ripianare il bilancio e mettere a segno i colpi di un mercato che potrebbe regalare ai vicecampioni d’Italia un tridente offensivo da sogno con Lautaro, Dybala e Lukaku.

Inter, Correa in bilico

Un trio che, per forza di cose, comporta meno spazio per gli altri attaccanti in rosa. Oltre a Sanchez, che nonostante gli intoppi degli ultimi giorni, è destinato a dire addio, le porte in uscita potrebbero aprirsi anche per uno dei colpi della passata estate: Joaquin Correa. Fortemente voluto da Simone Inzaghi, il Tucu, non è riuscito a imporsi al suo primo anno in nerazzurro. Per lui 36 presenze, che non sono poche seppur molte da subentrante, sei gol (e due assist), ma anche diversi problemi fisici. Ecco perché l’Inter potrebbe anche decidere di privarsi di un jolly come l’ex Lazio e liberare spazio per il tridente che sta facendo sognare i tifosi.

Correa, il Marsiglia di Sampaoli ci pensa

Sull’argentino classe ’94, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti l’Olympique Marsiglia, con Jorge Sampaoli, che ha allenato il Tucu già ai tempi del Siviglia e, poi, nell’albiceleste, a richiederlo espressamente. A rivelarlo è Il Corriere dello Sport, che spiega come il club transalpino sia alla ricerca di un rinforzo in attacco in vista della prossima partecipazione alla Champions League e stia pensando proprio a Correa. La trattativa non ha ancora alcun contorno concreto, ma secondo Il CorSport la pista più ipotizzabile sarebbe quella di un prestito, più che di una cessione a titolo definitivo.

Tifosi Inter pronti a lasciar partire Correa

Inzaghi non vorrebbe certamente privarsi del suo pupillo, ma sui social, i tifosi dell’Inter sembrano essere di parere diametralmente opposto. Qualcuno scrive: “Magari ce casca” e ancora: “Lo porto io in Francia”, “Sampaoli mi è molto simpatico”. Qualcuno è più duro e commenta: “Questo qui va spedito fuori dai maroni indipendentemente da Lukaku. Giocatore insignificante“, “L’Inter dovrebbe valutare con interesse a prescindere da Lukaku… quando gli ricapita di liberarsi di Correa?“. I commenti sono davvero tanti, come il sarcastico: “San…Paoli“, oppure: “Inzaghi se ti opponi ti rincorro fino a casa”, “Il Marsiglia piomba su Correa ….accendiamo un cero e uniamoci in preghiera amici!”, “Via Joaquin spicca il volo”, “Bisogna inserire l’obbligo in questi dannati prestiti. Ci ritornano tutti dietro ogni inizio estate come le zanzare”, chiede infine un tifoso lungimirante.

