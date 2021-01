Inter, Antonello: "Nessun cambio nome"

Ci sarà un restyling del logo, ma l’Internazionale FC non cambierà nome. A precisare la cosa è l’amministratore delegato corporate dei neroazzurri, intervenuto all’aANSA per chiarire la posizione dell’Inter e soprattutto tranquillizzare i tifosi. “L’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano”.

Nelle ultime ore si erano rincorse parecchie voci secondo le quali FC Internazionale avrebbe cambiato nome nel prossimo mese di Marzo diventanto Inter Milano. Un cambiamento che stava generando incredulità e qualche malumore tra i tifosi neroazzurri: come detto, nulla di tutto ciò.

A suggellare questa tesi ci pensa anche Repubblica: “Inter Milano rappresenterà la campagna con cui diffondere il nuovo logo: un progetto originariamente previsto a marzo, ma il cui lancio potrebbe slittare”. Popolo interista rassicurato: Football Club Internazionale Milano non muterà.

OMNISPORT | 18-01-2021 15:49