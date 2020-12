Inter, Antonio Conte tira fuori l'orgoglio: "Io buon profeta"

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Sky ha gonfiato il petto dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Borussia Moenchengladbach: “Se non sei squadra vera, da un punto di vista tattico, di carattere e della voglia, non vieni qui a vincere, specie in questo momento. Partita nella quale abbiamo strameritato di vincere, e potevamo evitare sofferenze inutili”.

“Il Borussia oggi è la migliore del girone, ma siamo vivi ed il merito è dei ragazzi: quando hanno questo spirito, voglia di aiutarsi, diventiamo un problema per le altre. Lukaku ha detto che è uno dei 25? Ha ragione, io chiedo una crescita di responsabilità da parte di tutti, perché solo così possiamo migliorare tutti e puntare a qualcosa di ambizioso. Partite come questa testimoniano che la squadra c’è, c’è voglia e c’è unità di intenti”.

Il gol del Borussia al 45′ del primo tempo poteva avere un grande impatto psicologico: “Il gol all’ultimo secondo del primo tempo poteva ammazzarci, anche perché avevamo fatto tanto e loro pochissimo. Abbiamo analizzato alcune situazioni e ho detto loro di tornare a giocare come avevamo fatto con qualità per la prima parte del primo tempo. Questo gol ci poteva ammazzare, ma sinceramente questi ragazzi hanno bisogno di essere supportati. Loro sanno che nel bene e nel male sono con loro. Dovevamo solo continuare a fare quello che stavamo facendo e alla fine saremmo stati premiati: sono stato buon profeta”.

Il ritorno di Brozovic dà più quadratura al centrocampo: “Il centrocampo sposta gli equilibri, è inevitabile. Brozovic veniva dal Covid, Barella aveva un problema a un polpaccio e sta giocando sempre: ci siamo presi dei rischi. Ma era anche difficile intervenire dalla panchina perché avevamo tanta qualità ma poca interdizione con Sensi ed Eriksen. Brozo è importante in entrambe le fasi, quando ci mette anche la garra è un giocatore importante. Gagliardini è affidabile sotto tutti i punti di vista”.

OMNISPORT | 01-12-2020 23:53