L’Inter si mette definitivamente la crisi alle spalle. Nonostante il turnover la squadra di Simone Inzaghi conquista la vittoria sul campo del Viktoria Plzen nella seconda giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri non sono apparsi particolarmente brillanti ma hanno conquistato tre punti fondamentali per il cammino europeo mettendo in mostra un super Dzeko.

Inter: i tifosi pazzi di Dzeko

Il ritorno di Romelu Lukaku sembrava aver messo in secondo piano Il Cigno di Sarajevo che però si fa trovare sempre presente quando viene chiamato in causa soprattutto in ambito europeo e sui social i tifosi sono tutti per lui: “Che giocatore Dzeko, che giocatore. Mi dispiace molto quando leggo insulti di ogni tipo su di lui. E’ un pozzo di scienza offensiva, un maestro. E ha il dono di segnare nelle notti europee”. Anche Andrea la pensa allo stesso modo: “Dzeko è l’unico che riesce a non far rimpiangere Lukaku. Il bosniaco deve giocate in questo periodo in cui il belga è fermo ai box: fa girare la squadra, se la prende sulle spalle a suon di gol e assist”.

Inter, il turnover di Inzaghi piace ai tifosi

Simone Inzaghi per la sfida di Champions punta su una squadra diversa da quella che ha affrontato le ultime gare di campionato e i tifosi sembrano apprezzare la scelta: “Se questa è la sua formazione da turnover, sono d’accordo con lui. La verità è che alcuni di questi dovrebbero essere i titoli sempre, come Onana e Gosens”. Anche Francesco approva le scelte del tecnico: “E’ una mossa condivisibile. In questo momento l’Udinese sembra essere più pericoloso del Viktoria”. Mentre Renzo scrive: “Non possono e non devono giocare sempre i titolari altrimenti tra un mese siamo scoppiati”.

Acerbi si conquista la fiducia dei fan

Il suo arrivo a Milano non è stato salutato con grande entusiasmo ma Francesco Acerbi, nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato di essere un difensore affidabile. Lo dimostra anche la sua prestazione contro il Viktoria che sembra riuscire a far cambiare idea anche a qualche tifoso: “Acerbi mi sta sorprendendo – commenta Fabrox – spero che continui su questi ritmi. De Vrij sta facendo pena da mesi”. La pensa allo stesso modo anche Dede: “Acerbi è un netto upgrade rispetto a Dr Vrij”.