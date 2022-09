Inter-Lukaku: ci siamo! È atteso il verdetto definitivo su quando tornerà in campo

12-09-2022 19:13

Romelu Lukaku prova a bruciare le tappe. L’attaccante dell’Inter, out da due settimane, sta lavorando per essere in campo già domenica contro l’Udinese. Il verdetto arriverà domani, martedì 13 settembre, quando si sottoporrà a nuovi esami.

Lukaku va ko durante l’allenamento di domenica 28 agosto, dopo il match perso dalla squadra di Simone Inzaghi per 3-1 contro la Lazio. Il centravanti della nazionale belga viene subito sottoposto agli esami. Diagnosi? Distrazione ai flessori della coscia sinistra. Nella settimana che porta al derby contro il Milan, Lukaku sceglie di volare in Belgio (in accordo con la società) per proseguire le cure. Dopo una settimana, il centravanti torna ad Appiano Gentile dove intraprende un percorso individuale preparato ad hoc dallo staff nerazzurro e dal fisioterapista Lieven Maessschlack.

Domani sarà sottoposto a nuovi accertamenti clinici. Se ci sarà il via libera dei medici, Lukaku tornerà in campo alla Pinetina. Il suo obiettivo? Tornare fra i convocati già per il complicato match di domenica (fischio d’inizio ore 12.30) contro l’Udinese e – perché no? – provare anche a giocare qualche minuto. Dopodiché ci sarà la sosta e poi Inter-Roma dove l’attaccante vorrà (sicuramente) essere fra i titolari.