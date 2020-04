Inter-Barcellona, maxi-scambio al via: decidono Conte e Marotta

Lautaro Martinez è diventato l'obiettivo primario del Barcellona per la prossima stagione. Anche grazie al pressing insistente di Lionel Messi, l'attaccante dell'Inter è in cima alla lista delle preferenze anche per i tifosi: in un sondaggio del Mundo Deportivo, il Toro è nettamente preferito all'attaccante del Psg Neymar, l'altro obiettivo estivo dei blaugrana.

La trattativa con l'Inter sarebbe in fase avanzata, secondo i media spagnoli: una maxi operazione che dovrebbe portare Martinez in Catalogna, in cambio di una o due contropartite tecniche e una somma ancora da decidere.

Secondo il Corriere dello Sport, sul piatto ci sono diversi nomi invitanti: Antonio Conte e Beppe Marotta puntano l'attenzione soprattutto sul terzino Semedo e su Arturo Vidal, da tempo obiettivo dei nerazzurri. Ma piacciono molto anche il centrocampista Arthur, regista per ora considerato intoccabile dal Barcellona, e il mediano Todibo, quest'anno in prestito allo Schalke 04.

Sul giocatore si sarebbero mossi anche Manchester City e Chelsea, pronti a pagare la clausola di rescissione da 111 milioni di euro, ma il Barcellona si sente tranquillo: ha già in pugno l'accordo con il giocatore, pronto ad ufficializzare il suo sì ai catalani. L'argentino a Barcellona dovrebbe ricevere un ingaggio di poco inferiore ai top player della rosa.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 11:54