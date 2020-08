Inter, Barella litiga con Lukaku: "Cose che succedono"

“Quando giochi con grandi giocatori e un grande mister è più facile. Conte mi ha migliorato nella mentalità, nel mio modo di giocare: ora uso più la testa”: Nicolò Barella esulta dopo la semifinale contro lo Shakhtar, che lo ha visto ancora una volta tra i protagonisti.

“E’ l’inizio di un ciclo, non era facile fare bene da subito ma sbagliare ci ha aiutato ad imparare. Lite con Lukaku? C’era tensione… Per me era una partita importante, poi le cose che succedono in campo finiscono in campo. Non sono litigi, anzi: ci danno una spinta in più”, ha detto a Sky.

Anche Danilo D’Ambrosio si gode la finale: “È una vittoria meritata, da squadra, di tutto il gruppo, non solo di chi ha giocato. Tutti lottano per lo stesso obiettivo e questo è importante per chi gioca e per l’allenatore, che vede un gruppo determinato. In questo modo riusciamo ad esaltare anche i singoli”.

OMNISPORT | 18-08-2020 08:00