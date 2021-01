Sfida importante per l’Inter seconda in classifica che, dopo la vittoria del Milan, dovrà vincere per lasciare intatto il distacco di due punti.

Il Benevento però vorrà cercare l’impresa in quel di San Siro, senza nulla da perdere.

Antonio Conte come previsto vara un po’ di turnover, con la presenza di Ranocchia al posto di De Vrij, Gagliardini ed Eriksen al posto di Vidal e Brozovic. In attacco coppia classica formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

Inzaghi lancia subito il nuovo acquisto Depaoli a destra, con Barba sulla fascia opposta in difesa. C’è l’ex Caldirola in mezzo. Viola gestisce la regia del centrocampo, con Improta che ritorna sulla trequarti.

Inter-Benevento, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: A. Conte.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.



OMNISPORT | 30-01-2021 20:00