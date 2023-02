Inter, Brozovic e Handanovic tornano in gruppo

I nerazzurri ritrovano i due giocatori in vista del derby di domenica

01-02-2023 20:13

L’Inter ritrova due elementi importanti per lo spogliatoio in vista del derby contro il Milan, in programma domenica sera.

Samir Handanovic e Marcelo Brozovic sono tornati ad allenarsi con il gruppo, e saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la stracittadina del Meazza. Il portiere sloveno partirà dalla panchina, così come il centrocampista croato, che ha saltato solo per precauzione la partitella finale.

I nerazzurri si sono qualificati in semifinale di Coppa Italia grazie alla vittoria di martedì sera contro l’Atalanta.