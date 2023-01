27-01-2023 09:56

La vittoria della Supercoppa italiana doveva riportare serenità e fiducia in casa Inter dopo un avvio sulle montagne russe. E invece a complicare i piani di Simone Inzaghi è arrivata la sconfitta casalinga contro l’Empoli. Un passo falso che ha rimesso nuovamente tutto in discussione. Si attende nel frattempo il recupero di Marcelo Brozovic, da tempo fuori per infortunio.

Inter, Marcelo Brozovic ora rischia di diventare un caso

L’ultima apparizione di Marcelo Brozovic in campionato risale allo scorso 13 novembre, da quel momento il giocatore croato ha giocato solo con la maglia della sua nazionale ai Mondiali in Qatar. Al ritorno in Italia uovo stop con la distrazione al polpaccio che lo ha costretto a rimanere a guardare nell’ultimo mese. Per il giocatore ancora allenamenti a parte e la data di rientro ancora posticipata. Non dovrebbe esserci contro la Cremonese, il rientro potrebbe arrivare nel derby contro il Milan del prossimo 5 febbraio, magari anticipato da una convocazione in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Inter, Brozovic: da fedelissimo di Inzaghi a perenne infortunato

Brozovic è stato uno dei giocatori chiave dell’Inter nelle ultime stagioni. La sua capacità di fare da riferimento in fase di costruzione davanti alla difesa ma anche la sua bravura in fase di rottura ne hanno fatto uno dei giocatori indispensabili per Simone Inzaghi che però in questa stagione ha dovuto sempre fare a meno di lui. Solo 12 le presenze in stagione (10 in campionato e due in Champions) con meo di 800 minuti complessivi. Troppo pochi per un giocatore della sua importanza con Inzaghi che è stato costretto a fare di necessità virtù adattando Calhanoglu nella sua posizione ma per la seconda parte di stagione servirà anche il suo apporto.

Brozovic: le voci di mercato continuano ad aumentare

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile scambio di mercato tra Brozovic e Kessie, una trattativa che al momento sembra saltata vista l’intenzione dell’ex Milan di rimanere a giocarsi le sue chance con la maglia del Barcellona. Ma non è da escludere che la situazione del croato possa essere nuovamente valutata a fine stagione, con l’Inter che potrebbe essere disponibile ad ascoltare delle offerte per il centrocampista croato.