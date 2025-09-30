Inter, Chivu conquista i tifosi col turnover: web in ansia per Thuram, lui fa chiarezza sull'infortunio 

La scelta del tecnico di cambiare 7/11 della squadra che aveva giocato a Cagliari conquista i fan. Il francese minimizza il problema che l’ha costretto a uscire

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il netto 3-0 con cui l’Inter ha liquidato lo Slavia Praga contribuisce a far crescere la fiducia dei tifosi nerazzurri nei confronti di Cristian Chivu e della sua rifondazione: turnover e gioco spettacolari gli elementi che sottolineano i fan. Sul web spunta la preoccupazione per Marcus Thuram, uscito per infortunio, ma nel post-gara l’attaccante tranquillizza i tifosi.

Inter, il maxi-turnover di Chivu

È sempre più l’Inter di Cristian Chivu: questo dice il 3-0 rifilato dai nerazzurri allo Slavia Praga nella 2a giornata del girone di Champions League. Un successo netto, indiscutibile, frutto anche delle scelte del tecnico rumeno, che ha insistito nel suo turnover cambiando la formazione addirittura per 7/11 rispetto a quella scesa in campo contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato. Bastoni, Calhanoglu e la coppia Lautaro–Thuram gli unici confermati come titolari da Chivu.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tifosi conquistati da Chivu

E proprio Lautaro e Thuram sono stati i grandi protagonisti dell’incontro: l’argentino ha firmato due dei tre gol, il francese ha fornito un assist per Dumfries e avviato l’azione del 3-0. Freschi e tonici i due, secondo i tifosi anche per merito di Chivu e di una rosa finalmente profonda anche in attacco. “L’anno scorso giocavamo con Taremi e Arnautovic in Champions, ora le giocano tutte Lautaro e Thuram”, sottolinea Il Corso su X. “Segni di crescita nel gioco, nel carattere, nella testa, nei muscoli. L’Inter somiglia sempre più a Chivu: meno pazza, più concreta, più stabile”, aggiunge Johnny.

“Ottima prestazione e quarta vittoria consecutiva: la mano di Chivu si vede, eccome!”, commenta Eleonora. “Chivu gestisce bene anche i cambi, che anche quest’anno saranno decisivi”, fa notare Onorio. “Inter dominante sotto tutti i fronti. Sommer spettatore aggiunto: Chivu ti amo!”, esagera Ausi.

La preoccupazione per Thuram

Unica nota stonata della gara contro lo Slavia Praga è stata l’uscita dal campo di Marcus Thuram, che dopo aver avviato l’azione del 3-0 si è toccato il flessore della coscia sinistra per poi abbandonare il campo. Immediata la preoccupazione dei tifosi sul web per un possibile infortunio. “Vedendo come stanno giocando sinceramente prima della sosta una partita di riposo a Thuram con la Cremonese in casa direi che non è un problema”, scrive Daniele su X. “No! Thuram non si può fermare ora”, si dispiace Francu. “Speriamo bene per Thuram”, aggiunge Sere. “Thuram doveva uscire sul 2-0, deve riposare!” commenta Conrad.

Thuram fa chiarezza sull’infortunio

Dopo la gara, però, è stato lo stesso attaccante francese a rassicurare i tifosi dell’Inter. “Come sto? Bene – ha detto Thuram ai microfoni di Sky Sport – penso che sia una piccola cosa, non super grave”. Qualche dettaglio in più arriva poi da Chivu. “Marcus dice che ha avuto un crampo, domani si vedrà”, le parole del tecnico: la certezza sulle condizioni di Thuram si avranno solo domani, dopo gli esami di routine.