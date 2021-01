Inter, Conte e l'espulsione: "Il recupero era poco"

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, a Sky Sport, analizza così il pareggio ottenuto contro l’Udinese. Il tecnico nerazzurro è stato protagonista anche di un battibecco con l’arbitro Maresca. Il fischietto di Napoli, poi, ha espulso l’allenatore per proteste: “Un po’ più di recupero poteva essere accordato. Ho protestato per il recupero e l’arbitro mi ha ammonito e poi espulso. Non eravamo d’accordo su quello. Quattro minuti mi sono sembrati pochi, l’arbitro deve prendere le sue decisioni e noi dobbiamo accettarle anche se non siamo d’accordo”.

Sul mancato aggancio al Milan, Conte afferma: “Noi dobbiamo guardare a noi stessi, non agli altri. Dobbiamo migliorare in quello che stiamo facendo. Ci sono dei margini di crescita, potevamo essere più precisi. Occasione persa? Come dico sempre, noi dobbiamo pensare a noi. Non dobbiamo pensare al Milan e alla sconfitta del Milan. Noi dobbiamo migliorare, ci sono margini di crescita. Oggi potevamo essere più precisi, è mancata la qualità nell’ultimo passaggio”.

Sul derby di Coppa Italia in programma martedì: “Il campionato è importante per il club, anche a livello economico. Di certo il campionato è importante per il club rispetto alla Coppa Italia. Ma vogliamo onorare la Coppa Italia, vedremo anche chi ha recuperato”.

