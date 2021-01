Inter: Conte verso lo 'sconto' di pena dopo il litigio con Maresca

A mente fredda si sa, viene tutto più semplice, anche analizzare un errore commesso sotto gli occhi di tutti. Protagonista dell’accaduto è il tecnico neroazzurro Antonio Conte, che nel finale di Udinese-Inter è stato espulso dall’arbitro Maresca.

Il diverbio avuto con il direttore di gara è stato ripreso da tutte le telecamere: in più, con gli stadi deserti, le voci e le urla vengono captate e amplificate perfettamente, quindi è stato davvero chiaro e palese l’attacco dell’allenatore nei confronti di Maresca. Ma se fino a ieri sussisteva il rischio della ‘stangatona’ per il tecnico leccese, oggi il caso è già stato in parte sgonfiato dai particolari raccontati da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il merito è di Giuseppe Marotta, presente in tribuna alla Dacia Arena che ha fatto da paciere tra Conte e Maresca organizzando un vero e proprio chiarimento tra il suo tecnico e l’arbitro alla fine della partita.

Chiarimento arrivato poco prima delle interviste televisive, in cui Conte ha utilizzato toni molto più distesi per commentare la gara disputata dai suoi. Gesto importante che dovrebbe avere un effetto positivo per quanto riguarda il referto di Maresca, su cui si baserà il Giudice Sportivo per emettere la sentenza in programma nella giornata di domani.

Alla luce di tutto questo, Conte potrebbe essere squalificato “soltanto” per due giornate saltando la gara casalinga contro il Benevento e la trasferta di Firenze. Se così fosse, il tecnico neroazzurro tornerebbe a sedersi in panchina per il big match contro la Lazio.

OMNISPORT | 25-01-2021 09:22