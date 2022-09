28-09-2022 13:24

L’Inter, come la maggior parte delle squadre di Serie A, ha riabbracciato nella giornata di oggi tanti giocatori dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Nel mirino ora c’è la sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho, una partita che promette spettacolo ma che potrebbe essere ancora condizionata da un filo di stanchezza.

I nerazzurri, rimando comunque focalizzati sul mercato, si stanno dando da fare anche sul mercato, allo scopo di sistemare alcuni problemi, soprattutto di bilancio, che non possono far stare tranquilli i tifosi.

Inter in difesa, pronta l’alternativa se parte Skriniar

La questione legata a Milan Skriniar si fa ogni giorno che passa sempre più delicata. Il contratto dello slovacco scadrà il prossimo giugno e, in assenza del rinnovo, sarebbe libero di accordarsi con un altro club fin da febbraio, lasciando i nerazzurri col classico cerino in mano.

Ecco perchè i discorsi per il prolungamento stanno andando avanti, ma al momento non si avvistano segnali positivi in questo senso. Dunque, come scrive la Gazzetta dello Sport, Marotta ha la necessità di trovare una eventuale alternativa in caso di partenza dell’ex Sampdoria già a gennaio, una mossa disperata per non perderlo a parametro zero.

Nello specifico, la Rosea parla di Trevoh Chalobah, calciatore inglese difensore o centrocampista del Chelsea e della nazionale Under-21 inglese. I nerazzurri avevano già intavolato in estate la trattativa, che poi non era andata a buon fine per un problema di pagamenti. I rapporti tra le due società sono ottimi dopo le recenti operazioni Lukaku e Casadei, l’operazione potrebbe farsi anche a prescindere da Skriniar.

Inter, con un passivo di 140 milioni serve vendere tra gennaio e giugno

Questa volta è il quotidiano torinese Tuttosport a tentare di fare i conti in tasca all’Inter. Infatti, il bilancio in rosso di 140 milioni di euro è un colpo durissimo per le casse nerazzurre, che hanno imminente bisogno di liquidità.

Nello specifico dunque, tra gennaio e giugno si prospetta un’altra cessione eccellente per risollevare le finanze della Beneamata. Considerando assolutamente incedibili sia Nicolò Barella che Lautaro Martinez, sono Robin Gosens e Denzel Dumfries i due nomi che potrebbero salutare Appiano Gentile.

In realtà al momento Dumfries, che piace tanto al Chelsea, ha una valutazione di mercato superiore, circa 40-45 milioni, rispetto a Robin Gosens, seguito da vicino dal Bayer Leverkusen ma il cui cartellino non vale più di 20-25.

Dunque, sottolinea sempre Tuttosport, non è da escludere una partenza dell’olandese già nel corso del mercato di gennaio.