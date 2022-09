28-09-2022 13:01

Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti della vittoriosa partita dell’Italia contro l’Ungheria, dove gli azzurri anche grazie alle prestazioni dell’esterno hanno conquistato il pass per la final four della Nations League del prossimo giugno.

Dimarco sta coprendo il vuoto lasciato da Perisic

In forze all’Inter, il lombardo classe 1997 ha preso la ribalta anche nel match contro l’Inghilterra, dimostrando uno stato di grazia capitalizzando sia il lavoro svolto dal ct Mancini con lui che la precedente stagione in cui si è adattato negli schemi neroazzurri di Simone Inzaghi. Ma piano piano l’esterno mancino sta coprendo il vuoto lasciato da Ivan Perisic, anche per via del concomitante cupio dissolvi di Robin Gosens, dato per partente nella prossima sessione di calciomercato di gennaio.

Dimarco insomma ha davanti a sé una potenziale autostrada per diventare il punto di riferimento dell’Inter nella corsia sinistra, illuminato da una precisione tecnica che sopperisce a discrete doti atletiche. Dopo le 42 presenze nella passata stagione tra campionato e coppe, al momento l’esterno è a quota 8 (cinque volte arretrato in difesa), e le prestazioni in Nazionale coronate pure dal suo primo gol sono un ulteriore biglietto da visita per la ripresa della Serie A e che Inzaghi potrebbe tenere in considerazione, ereditando il lavoro particolare svolto da Mancini con il lombardo.

Dimarco raccoglie le lodi del web

Anche i tifosi interisti – e non solo loro – ritengono che Dimarco possa raccogliere l’eredità di Perisic. Tra i commenti che si leggono sul web e in particolare sui canali social della Gazzetta dello Sport, Thomas Mair su Facebook scrive, proponendo paragoni di un certo peso (che però suscitano critiche da parte di altri, che li giudicano un po’ esagerati): “Attualmente è il terzino più forte in Serie A: ha la grinta di Cafu, la tecnica di Alexander Arnold e la velocità di Theo“. Più prudente Giovanni Toscano: “Giocando a tre dietro è un ottimo esterno, più di quantità che di qualità in verità, ma può migliorare”. E Angelo Negroni, che si dice “milanista”, ammette: “Veramente bravo, ci mette l’anima”.

Non mancano le frecciatine ad Inzaghi

Simone Maschi lo propone “centrale” al posto di De Vrij, mentre Raffaele Ernesto de Giulio punge invece l’allenatore dell’Inter: “Solo Inzaghi è convinto che deve giocare difensore al posto di Bastoni”. E a proposito del tecnico, alcuni colgono l’occasione per lanciargli delle frecciatine, come Fabrizio Fabbrini: “Inzaghi saprà sicuramente come sfruttarlo… per un cambio al 34′”. E Mario Cimadomo: “Spero che [Inzaghi] lo metta subito nel suo ruolo e non nei 3 dietro dove paga l’altezza: spero che Simone apra gli occhi!”.

“Mancini sta valorizzando al meglio le risorse a disposizione”

Mauro Coppadoro propone una riflessione forse un po’ demagogica ma che ha una certa aderenza alla realtà: “Ormai sembra obbligatorio giocare con almeno otto stranieri. Importiamo tanti asinelli e spesso i talenti italiani spariscono. Il dramma è che la situazione si ripete anche nelle serie minori, dalla B in giù. Ci sono squadre con una decina di stranieri in Prima Categoria”. Ed infine Giuseppe Davide Trotta coglie l’occasione per lodare l’operato del Ct dell’Italia: “Mancini sta dimostrando a molti club e allenatori che se ne sai qualcosa di calcio e hai idee, in campo puoi scoprire di avere già le risorse che cerchi fuori a peso d’oro. Non abbiamo campioni, non abbiamo fenomeni ma spesso il calcio premia chi corre più veloce e pensa con il collettivo”.