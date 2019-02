Inter contro la Var, Abisso frastornato: pesante punizione

E’ arrivata la punizione per Rosario Abisso dopo le polemiche esplose al termine della partita tra Fiorentina e Inter al Franchi. Il direttore di gara di Palermo, già smentito due volte nel corso della partita dal Var, ha convalidato nei minuti di recupero, nonostante le immagini video, un rigore inesistente in favore dei viola per fallo di mano di D’Ambrosio (era petto).

Dopo un lungo confronto con il designatore Rizzoli, Abisso è stato fermato per tre turni di campionato, e sicuramente non arbitrerà più una partita dell’Inter fino al termine della stagione. L’arbitro è frastornato per quanto successo nelle ultime 24 ore, a cominciare dalla solita pioggia di insulti e minacce sui social. Trentatré anni, imprenditore nel ramo dell’arredamento, si è reso conto dopo il match di aver preso la decisione sbagliata ed è disposto a pagarne il prezzo. Secondo la Gazzetta dello Sport Abisso ha ricevuto la solidarietà dei colleghi: un periodo di sosta è necessario per ritrovare la serenità, dopo i diversi errori compiuti a Firenze.

Intanto con Abisso è finita sotto accusa anche la Var, che invece di ridurre le polemiche le ha aumentate. Lunedì l’amministratore dell’Inter Marotta è stato chiaro: “Abbiamo subito un danno notevole, sarebbe grave se fosse irreparabile. Si è consumato tutto alla fine, è diverso rispetto a un torto subito a inizio partita perché la gara aveva già preso una china definita. Il rammarico che ho come dirigente è che il sistema calcio ha investito tanto sulla VAR, come oggetto da utilizzare in maniera razionale e scrupolosa. Resto deluso dallo sforzo fatto dai club. Il mio rammarico è che la VAR dovrebbe portare a valutazioni oggettive e nessuno può oggettivamente indicare in falloso il gesto di D’Ambrosio. È l’errore più grossolano da quando esiste la VAR, l’arbitro era anche vicino”.

“Dico solo che va rivisto il sistema, non condanno un arbitro e non sta a me indicare un colpevole. Ma è un danno irreparabile per l’Inter, spero non fatale per il campionato. Possiamo stare ore qui a discutere sui protocolli, che vanno rivisti e migliorati. Il sistema arbitrale deve essere impeccabile considerato il riscontro mediatico e l’impatto nell’economia di un club”.

