Inter, cosa ne sarà di Vidal? L'agente parla del suo futuro

Nonostante la Serie A si ferma, a causa della pausa per le Nazionali, non si fermano le voci di mercato. Negli ultimi giorni, fronte Inter, si è parlato anche di un interessamento di diversi club per Arturo Vidal.

Il cileno, voluto fortemente da Antonio Conte e spesso oggetto di diverse critiche da parte dei tifosi per prestazioni non ottimali, è al centro di alcune voci di mercato: sono circolate infatti indiscrezioni sull’interesse di club come Flamengo, Galatasaray e Marsiglia.

A “Gazzetta Dello Sport” ha parlato in esclusiva il suo agente, Fernando Felicevich che ha così fatto chiarezza sul futuro del suo assistito.

“Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane all’Inter. Ora vuole lo Scudetto, l’anno prossimo la Champions. A breve tornerà in campo”

Vidal qualche settimana fa è stato infatti sottoposto a un’intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro: i tempi di recupero non sono ancora chiari, ma è probabile che il centrocampista possa tornare per la ripresa del campionato o per la sfida contro il Bologna o per quella contro il Sassuolo.

Nella peggiore dei casi dovrebbe esserci per i match contro Cagliari e Napoli: tutto starà nei tempi di ripresa del ginocchio: “Il programma – ha detto Felicevich – sta per terminare, presto sarà in campo per dare il proprio contributo nel rush finale di campionato”.

Ad oggi il contratto del cileno scade nel 2022: i guai fisici hanno contribuito ad arginare sempre di più il giocatore scalzato anche dal ritrovato Eriksen. Intanto in casa Inter si lavora anche al futuro: il club avrebbe puntato l’attaccante 19enne del Lecce Pablo Rodriguez.

OMNISPORT | 27-03-2021 13:46