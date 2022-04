Inter, de Vrij uscito per infortunio: le condizioni dell'olandese

09-04-2022 21:40

Nonostante la convincente vittoria per 2-0 sull’Hellas Verona, Simone Inzaghi e tutti i tifosi dell’Inter sono in ansia per le condizioni del difensore olandese Stefan de Vrij, uscito a inizio secondo tempo.

Ne ha parlato anche Simone Inzaghi in conferenza, confermando che per l’ex Lazio si tratta di un risentimento ai flessori. Non sembra particolarmente preoccupato comunque il tecnico nerazzurro, ma tutto verrà rimandato agli esami ai quali de Vrij si dovrebbe sottoporre.

OMNISPORT