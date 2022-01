Inter: distrazione ai flessori della coscia sinistra per Correa

21-01-2022 14:40

Non arrivano buone notizie in casa neroazzurra in merito alle condizioni fisiche di Correa. L’attaccante argentino infatti, ha riportato una distrazione ai flessori della coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate fra due settimane.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, la stima è di circa un mese, motivo per cui c’è da aspettarsi che possa ritornare nella seconda metà di febbraio, quasi alla fine tra il 20 e il 27 febbraio. L’obiettivo è di rientrare con il Sassuolo (20 febbraio), molto difficile che possa esserci per la sfida con il Liverpool del 16. Sicuramente salterà il Venezia, il derby con il Milan, la Roma e il Napoli.

Questo il comunicato ufficiale del club neroazzurro: “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane”.

