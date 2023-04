Inter, dopo la Fiorentina nessun ritiro: domani si parte per Torino

La scelta di Simone Inzaghi

03-04-2023 13:40

Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, terzo k.o consecutivo, Inzaghi, come spiega Gazzetta ha deciso di dare qualche ora in più di riposo e di stacco ai suoi giocatori evitando un ritiro che non sarebbe poi tanto servito a molto.

Nessuna partenza in programma per oggi e niente partenza per Torino prima di domani. Oggi la formazione nerazzurra si allenerà alla Pinetina e poi tutti a casa.

Per domani, invece dopo la colazione prevista la mini trasferta piemontese. Dopo il match di andata di Coppa si farà subito ritorno a Milano con notte alla Pinetina.

L’ex tecnico della Lazio, visto i tanti impegni del mese di aprile, vuole evitare eccessivi ritiri.

Giovedì sarà di nuovo in viaggio l’Inter per la sfida contro la Salernitana e poi lunedì volo per Lisbona per la Champions. Ad aprile, inculsa quella contro la Viola, sono 9 le trasferte e il tecnico vuole cercare di distendere gli animi e tranquillizzare anche con gesti del genere l’ambiente.