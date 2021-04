Inter, dopo Orsato in Champions monta la protesta

Non solo Verratti, Kean e Florenzi. Ieri nella bellissima partita di Champions League tra Psg e Bayern Monaco c’era anche un altro italiano, anzi un squadra italiana, nei quarti della vecchia Coppa dei Campioni. C’era Orsato con tutta una rosa di arbitri e assistenti italiani. Direzione buona anche se un erroraccio del guardalinee Preti che poteva costare caro ai padroni di casa ha finito con l’abbassare la media.

Sui social però in molti hanno fatto notare alcune cose, a cominciare dalla direzione diversa in campo internazionale rispetto alla seria A così come il fatto che proprio Orsato da diverso tempo non arbitri più l’Inter. Insomma la classica bufera sul web finendo col tirare in ballo la Juventus.

Orsato bene in Psg-Bayern, Preti sbaglia

Daniele Orsato ha arbitrato ieri Psg-Bayerm, il ritorno dei quarti di Champions che ha promosso i parigini in semifinale eliminando i campioni in carica. Con lui c’erano assistenti: Alessandro Giallatini – Fabiano Preti; quarto uomo: Daniele Doveri; arbitro VAR: Massimiliano Irrati e assistente VAR: Marco Guida. Insomma l’unica squadra italiana ancora in corsa in Champions. “Il voto è 6,5, prova superata. Si è dimostrato il numero 1 al mondo” così Graziano Cesari ha commentato la direzione di Orsato in Pressing Champions subito dopo la partita.

Sulla testa della direzione tutta italiana pende però un grossolano errore quando Mbappè viene fermato dall’assistente Preti per un fuorigioco molto dubbio che dalle immagini non sembrerebbe esserci. Ignorando il protocollo Var che prevederebbe di non alzare la bandierina in situazioni dubbiose consentendo la conclusione dell’azione e la verifica alla moviola in caso di eventuale gol. “Pavard tiene in gioco Mbappé, l’assistente non è allineato benissimo ed è frettoloso, ma Orsato non poteva ignorare la bandierina. Giusto fischiare il fuorigioco di Mbappé, l’errore non è suo” è la chiosa di Cesari.

Sul web: “Orasto in Champions ma non con l’Inter”

Ma parallelamente sui social monta la protesta da parte di alcuni, molti, tifosi dell’Inter che sottolineano la stortura del miglior arbitro italiano, per qualcuno, come Cesari appunto, al mondo, che non arbitra da tempo la formazione di Conte prima in classifica. “Orsato arbitra una delle partite più difficili e belle degli ultimi anni in Champions League. Ma non può arbitrare l’Inter” è il leit motiv del trend topic su Twitter; .”Orsato arbitra una partita di Champions (e che partita) ma non può arbitrare un certo circo di Milano…”, “Orsato arbitra #PSGFCB (ma non può arbitrare l’Inter, si sa mai)”.

Juventus tirata in balla, come sempre, “Critichi Orsato e ti rispondono i tifosi della Juve…Neanche fosse un loro giocatore .. o forse sì ?”. Qualcuno sottolinea un altro presunto errore di Orsato in gara: “E’ riuscito a fare la sua figuraccia anche in Champions. Ma come si da a fischiare fallo quando è il portiere che stende il compagno? Imbarazzante”; mentre c’è chi non perde tempo a fare ironia e sfottò “Sono contenta lo stesso perché stasera con Orsato c’è comunque un po’ di Juve in Champions” oppure “Toh, uno juventino in campo nei quarti di finale”.

Da quando Orsato non dirige più l’Inter

In effetti Daniele Orsato non dirige più l’Inter da quel famoso match dei nerazzurri contro la Juventus del 28 aprile del 2018. Una partita resa celebre da quel cartellino rosso non estratto dal fischietto di Schio nei confronti di Pjanic, già ammonito, dopo uno scontro di gioco con Rafinha. Episodio ricordato dallo stesso fischietto di Schio nelle scorse settimane a 90esimo minuto. Quella partita fu poi decisiva ai fini dello scontro scudetto tra Juventus e Napoli, i bianconeri che la settimana prima avevano perso lo scontro diretto col Napoli arrivato a -1 in classifica, riuscirono nel finale, in superiorità numerica a ribaltare il match con le reti di Cuadrado e Higuain mentre il Napoli di Sarri il giorno dopo perse a Firenze ogni possibilità di vincere lo scudetto.

