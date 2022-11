Inter, dopo Skriniar ecco l'offerta di rinnovo a De Vrij

30-11-2022 14:21

Prima di puntare su nuovi obiettivi di mercato, l’Inter vuole cercare di tenere i propri giocatori principali come due suoi difensori Milan Skriniar e Stefan De Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Dopo l’offerta allo slovacco, il club nerazzurro ha infatti proposto il prolungamento anche al centrale olandese.

Come riporta TMW, l’Inter ha offerto un rinnovo biennale fino al 2025 a cifre simili a quelle attuali, cioè quattro milioni di ingaggio a stagione. Adesso spetta a De Vrij, in Qatar con la sua Olanda per i Mondiali, decidere se proseguire l’esperienza con la maglia nerazzurra iniziata nell’estate 2018.