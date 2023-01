Inter, Dumfries resta in partenza

L'esterno olandese lascerà i nerazzurri, ma non a gennaio. Si aspetta una grande offerta estera in estate.

28-01-2023 13:44

L’Inter ha ormai deciso. Il destino di Denzel Dumfries sarà lontano dal club nerazzurro, ma l’esterno destro olandese non partirà in questa sessione di mercato. Anche perché ormai mancano davvero poche ore al termine e offerte importanti al momento non ce ne sono ancora state.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole almeno 50 milioni di euro per Dumfries, comprato nell’estate 2021 dal Psv Eindhoven. Il futuro dell’olandese dovrebbe essere in Premier League, dato il forte interesse su di lui da parte di Chelsea, Manchester United e Newcastle.

