Inter, è il momento della scossa: Inzaghi cambia contro il Torino

Non sono più permessi errori in casa Inter. Dopo i ko consecutivi nel derby con il Milan e nell’esordio di Champions League contro il Bayern Monaco, i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria e fare bottino pieno nelle tre partite prima della sosta per le nazionali: Torino, Viktoria Plzen e Udinese.

Inter, troppe sconfitte finora

Di problemi in campo se ne sono visti tanti in questo inizio di stagione dell’Inter. Dieci gol incassati nelle prime sei partite dell’anno, di cui otto nelle tre sconfitte finora maturate: le due già citate più quella in casa della Lazio che aveva aperto la crisi. Le vittorie con Lecce, Spezia e Cremonese non possono bastare.

Perché l’Inter ha sbagliato tutti gli scontri diretti disputati e se vuole ottenere grandi risultati deve ripartire da lì. Ora è tempo di pensare a una partita alla volta e dunque per Inzaghi la testa è soltanto sul Torino, che tra poche ore proverà a San Siro a fare uno sgambetto. I granata hanno anche un punto in più.

Inzaghi, c’è una soluzione pronta

Per cercare di dare una scossa, il tecnico dell’Inter è pronto a cinque cambi di formazione rispetto alla gara di Champions. Come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno modificate del tutto le fasce: con il Torino giocheranno infatti Darmian a destra e Dimarco a sinistra. In panchina sia Dumfries che Gosens.

Un cambio poi già si sapeva, con Handanovic che tornerà in porta al posto di Onana. Scelta non tanto condivisa dai dirigenti. Torneranno poi gli altri due esclusi con il Bayern: De Vrij e Barella. Nella notte di Champions al loro posto avevano invece giocato D’Ambrosio, con la fascia da capitano, e Mkhitaryan.

Fiducia a Dzeko e Lautaro

Contro il Torino di Ivan Juric, Inzaghi tornerà dunque a schierare la difesa tipo (Skriniar-De Vrij-Bastoni) e il centrocampo titolare (Barella-Brozovic-Calhanoglu), cambiando le due fasce e dando fiducia ai due attaccanti più affidabili senza Lukaku. Dal primo minuto accanto a Lautaro ci sarà infatti Dzeko.

L’ex centravanti della Roma era già titolare con il Bayern, mentre nel derby Martinez era affiancato da Correa. Quest’ultimo si sta mostrando poco concreto, come il gol mangiato nel finale in Champions. Così toccherà a Dzeko e Lautaro tornare a segnare a San Siro e regalare di nuovo tre punti all’Inter.