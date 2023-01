Inter e Juventus: 350 mila euro dalla Fifa grazie a Lautaro e Rabiot

04-01-2023 09:20

Inter e Juventus riceveranno dalla Fifa 350 mila euro a testa grazie agli indennizzi dovuti alle società in base alle partite disputare dai tesserati con le nazionali. Merito dunque di Lautaro Martinez e Adrien Rabiot e della loro cavalcata mondiale se nerazzurri e bianconeri portano a casa questa somma.

I rimborsi sono previsti dal Club Benefits Programme per il prestito dei giocatori alle rispettive nazionale e prevedono 9.500 euro per ogni giorno di permanenza nella rappresentativa, a cominciare dalla preparazione pre Mondiale e per ogni partita giocata. La somma viene elargita a tutti i club nei quali ha militato il calciatore negli ultimi due anni precedenti alla rassegna iridata.