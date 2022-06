29-06-2022 10:45

L’Inter riabbraccia Romelu Lukaku, la Juventus si prepara a presentare i due colpi Pogba-Di Maria. Ma le due società hanno ancora tante mosse in cantiere prima dell’inizio del campionato. Bisogna sistemare le rose per riuscire ad essere competitivi, ma anche con l’obiettivo di non avere giocatori scontenti nel gruppo.

Dzeko-Cuadrado: Inter e Juve pensano a uno scambio

I nerazzurri hanno ritrovato Romelu Lukaku. L’attaccante belga torna a Milano dopo una sola stagione al Chelsea e lo fa con l’obiettivo di riprendersi il ruolo di titolare al centro dell’attacco. Ma con la presenza in rosa di Correa, Lautaro Martinez ed il possibile arrivo di Paulo Dybala, ad essere di troppo potrebbe essere Edin Dzeko. Il giocatore bosniaco ha un contratto importante e potrebbe essere eccessivo per il ruolo di semplice alternativa.

La Juve valuta l’addio di Cuadrado

Discorso diverso quello che invece riguarda Juan Cuadrado. L’esterno colombiano è uno degli idoli della tifoseria bianconera e nella scorsa stagione è stato ancora una volta punto di riferimento di Massimiliano Allegri. Il suo rinnovo automatico di contratto però non ha fatto piacere al club bianconero che avrebbe voluto ridiscuterlo e per questo il suo ruolo in rosa potrebbe non essere certo.

Nelle ultime ore più fonti di mercato riferiscono di un possibile scambio tra le due società con la Juventus che prenderebbe Dzeko in modo da affidargli il ruolo di vice-Vlahovic, mentre il percorso opposto lo farebbe il colombiano che porterebbe profondità ed esperienza nel ruolo di esterni.

Dzeko-Cuadrado: lo scambio che fa arrabbiare tutti

La possibilità di uno scambio tra Dzeko e Cuadrado rende scontente tutte le parti coinvolte. Tifosi di Inter e Juventus per una volta sono unite nell’obiettivo di dire no a questa possibilità di mercato. “Direi di si a questa possibilità – scrive Gian – solo per vedere impazzire gli interisti. Non per aiutare Marotta a liberarsi di un problema”. Anche Joseph la pensa allo stesso modo: “Mai aiutare quelli a togliersi Dzeko dal groppone”. Anche i tifosi dell’Inter la pensano allo stesso modo: “Cuadrado non lo voglio nemmeno gratis”, commenta Edo. Anche Cosimo dice no: “Siete diventati pazzi? Cuadrado in nerazzurro? Non esiste neanche lontanamente”.

