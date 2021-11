Inter: è ufficiale il rinnovo di contratto di Nicolò Barella

05-11-2021 16:51

Ora è ufficiale: il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, pilastro sia con Antonio Conte prima che con Simone Inzaghi ora, ha prolungato il proprio contratto col club meneghino fino al 2026, facendone l’uomo simbolo e il prossimo capitano dell’Inter. Indiscrezioni rivelano come la fascia gli verrà consegnata già al termine di questa stagione, quando verosimilmente l’attuale capitano Samir Handanovic lascerà il club.

L’Inter rinnova Barella: il comunicato ufficiale

Di seguito vi proponiamo la nota ufficiale dell’Inter, che sul proprio sito e sui propri canali social annuncia l’accordo col numero 23:

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026”.

Per quanto riguarda il nuovo stipendio della mezz’ala sarda, dovrebbe essere adeguato a quello dei più pagati della rosa nerazzurra, e quindi attorno ai 5 milioni di euro netti a stagione.

Inter, le prime parole di Barella dopo il rinnovo

Subito dopo la comunicazione dell’accordo raggiunto, sui canali social della società di Viale della Liberazione sono state pubblicate anche le prime parole di Nicolò Barella:

“Ciao a tutti, sono contento di aver rinnovato il mio contratto e di lottare ancora per questi colori. Mando un saluto a tutti e forza Inter”.

Un messaggio d’amore inequivocabile quello di Barella, che dal canto suo ha da sempre manifestato l’intenzione di rinnovare con l’Inter, non prendendo mai in considerazione altre destinazioni alternative. All’Inter dal 2019 dopo una vita al Cagliari, Barella è stato fondamentale sia nella conquista dello Scudetto la scorsa stagione sia come insostituibile di Mancini ad Euro2020, torneo vinto da protagonista

Inter, dopo Barella ora tocca a Marcelo Brozovic

I nerazzurri nelle ultime settimane stanno compiendo un grande lavoro per cementare il proprio gruppo vincente. Il primo è stato Lautaro Martinez, dal cui contratto è stata finalmente tolta quella pericolosissima clausola rescissoria che tanto aveva fatto penare due stagioni qua, quando il Toro era stato ad un passo dal Barcellona. Dopo Barella, il prossimo a rinnovare dovrebbe essere Marcelo Brozovic, rinnovo chiesto a gran voce anche dal tecnico Simone Inzaghi.

La trattativa col croato è più complicata, ma la sosta per le nazionali sarà utile anche in questo senso. Chissà che l’annuncio non possa arrivare già nei prossimi giorni.

