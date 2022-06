05-06-2022 11:47

Se ne parla da ben prima che finisse il campionato, il mercato dell’Inter passa anche (e soprattutto) da una cessione eccellente. I nerazzurri sono alla ricerca di liquidità per ripianare il bilancio e, esattamente come accaduto l’anno scorso con Hakimi (e, poi, con Lukaku), si valuta un sacrificio capace di portare almeno 60 milioni di euro nelle casse dei vicecampioni d’Italia. Come noto, nonostante il parere contrario dei tifosi, l’indiziato numero uno è Alessandro Bastoni. Sui social si è scatenata una vera e propria insurrezione per trattenere il centrale, ma un nome potrebbe (almeno in parte) far cambiare idea al tifo della Beneamata.

Inter, le parole dell’agente di Bastoni

A far crescere la rabbia tra i tifosi, che sui social hanno fatto schizzare in tendenza gli hashtag #SuningOut e #Bastoninonsitocca, anche le parole dell’agente di Bastoni, Tullio Tinti, che dagli studi di Sportitalia ha confermato la possibilità di un addio imminente:

Alessandro è sicuramente tifosissimo della squadra in cui gioca e, quindi, all’Inter ci sta volentieri. Però, occorre sempre ricordare che è anche un professionista… il calcio è questo e ci si deve anche saper adeguare alle situazioni.

Tra le candidate numero uno per accaparrarsi le prestazioni di Bastoni c’è il Tottenham, con il tecnico Antonio Conte che sarebbe felicissimo di riabbracciarlo dopo l’esperienza in nerazzurro.

Inter, Senesi può essere il sostituto di Bastoni

Marotta e Ausilio, intanto, si guardano attorno e preparano il colpo che potrebbe rendere più digeribile l’addio del centrale azzurro. Tra i nomi in lista, oltre ovviamente a Gleison Bremer del Torino, nelle ultime ore è comparso anche quello dell’argentino Marcos Senesi. Il classe ’97 originario di Concordia è un punto centrale dello scacchiere dei biancorossi del Feyenoord e ha attirato su di sé l’interesse di molti altri club in giro per l’Europa. Tra le concorrenti più accreditate ci sarebbe il Siviglia, ma anche la Roma, che lo ha sconfitto in finale di Conference League. La richiesta dell’undici di Rotterdam si aggira intorno ai 15 milioni di euro e la pista per portarlo a Milano potrebbe scaldarsi in brevissimo tempo.

Tifosi Inter tra rassegnazione e soddisfazione

Sui social, intanto, nonostante la mezza infinità di messaggi per scongiurare la partenza di Bastoni, non mancano i tifosi nerazzurri che vedrebbero l’arrivo di Senesi come un’ottima soluzione. Qualcuno scrive: “Senesi (al netto che non vale Bastoni) è la soluzione ideale per qualità/prezzo in quella posizione. Bremer è a sé” e poi: “Vabbe, se mi porti Senesi, forse ti posso pure perdonare una vendita di Bastoni….”, o anche: “Andrei su Senesi a questo punto, si può guardare oltre la serie A eh…”, “Ma siamo sicuri che uno come Senesi sarebbe un downgrade? Bastoni ha fatto un percorso di 3 anni per diventare Bastoni, ma l’Inter Twitter bè vuole uno già pronto”, “Senesi mi piace ma per Bastoni voglio almeno 80M”.