L’amore non c’è stato mai, nè a prima nè a seconda vista, ma adesso la situazione sta precipitando. Tra Zhang e i tifosi dell’Inter la scintilla non è mai scattata nonostante i risultati ottenuti: nelle ultime tre stagioni una finale di Europa League, due secondi posti, uno scudetto, una coppa Italia e una Supercoppa. Ma a che prezzo? La società continua ad avere debiti e non riesce a dare certezze sull’organico, costretta a vendere ogni anno i pezzi migliori. E non bastano le voci su Dybala e Lukaku a calmare la piazza.

La possibile cessione di Bastoni scatena i tifosi contro Zhang

Resta la paura della possibile cessione di Lautaro a fare ombra ma a far scattare i tifosi sul web sono i rumours sul sacrificio di Bastoni, considerato capitan futuro, bandiera e leader della difesa nerazzurra.

L’agente di Bastoni spaventa i fan dell’Inter

Sono state le parole del procuratore di Bastoni, Tullio Tinti, a lanciare l’allarme. A Sportitalia l’agente del difensore ha ammesso: “Sicuramente è tifosissimo della squadra in cui gioca e quindi sta volentieri all’Inter. Però è un professionista, il calcio è questo e ci si deve anche adeguare“.

Tifosi Inter attaccano Zhang, in trend l’hashtag #Suningout

Su Bastoni pare fortissimo l’interessamento del solito Tottenham di Conte ma anche altri club di Premier lo stanno seguendo. I tifosi non ci stanno ed ecco che l’hashtag #Suningout schizza in tendenza su twitter: “Quanto ci manca il Nostro mitico Moratti” oppure: “Chi sostiene questa proprietà è senza vergogna.” e ancora: “In un’Inter che vuole tornare a essere sempre più competitiva. Una persona che vuole smantellarla pezzo per pezzo non è più la benvenuta”

C’è chi scrive: “tempo scaduto per i cinesi. L’Inter da troppo tempo è in ostaggio” e poi: “Sono indifendibili. Mi vergogno di avere una proprietà così” e ancora: “L’anno scorso avete incassaro 200 mln e ne avte investiti 50. Quest’anno siamo punto a capo. VENDETE LA SOCIETÀ NON I GIOCATORI”

Il web è scatenato: “non azzardatevi a toccarmi chi la maglia dell’Inter se l’è tatuata su pelle. Non provateci!” e anche: “Se si andasse avanti con la cessione di Bastoni andiamo tutti sotto la sede. C’eravamo per Guarin…mi sembra il minimo”.

Un tifoso osserva: “Andando avanti a parametri zero vicino ai 30, prima o poi i giocatori da vendere finiranno…. poi che succederà?”. Infine un non-interista: “Ma gli interisti che si lamentano delle cessioni sono così stupidi da non aver capito che l’Inter da anni è in situazione critica, con debiti irreparabili e che dovrebbe essere già fallita se non fosse protetta?”