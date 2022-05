24-05-2022 10:31

Dopo il secondo posto in campionato e i due trofei portati a casa – Coppa Italia e SuperCoppa – l’Inter sarà impegnata in questi giorni a fare il punto sul calciomercato. Ad oggi il reparto che sembra aver bisogno di minori correttivi è la difesa, tuttavia qualcosa potrebbe cambiare se la dirigenza nerazzurra decidesse di privarsi di uno dei giocatori attualmente in organico.

Il Tottenham infatti punta in modo deciso sul mercato uno dei talenti della retroguardia dell’Inter.

Mercato Inter, Conte vuole Bastoni al Tottenham

A tal proposito, un elemento ritenuto fino a oggi incedibile potrebbe essere presto oggetto di una importante proposta dalla Premier League. “Il Tottenham ha mostrato interesse per Alessandro Bastoni – scrive su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira – Se Antonio Conte rimarrà a Londra, il giocatore dell’Inter diventerà l’obiettivo principale degli Spurs per il ruolo di difensore centrale”.

Dopo aver riportato il Tottenham in Champions League, dunque, Conte mira a rafforzare gli Spurs con quello che era il suo pupillo all’Inter: fu proprio l’allenatore ex Juve e Chelsea a lanciare stabilmente in prima squadra Bastoni, apprezzato per la sua capacità non solo di difendere, ma anche di diventare un centrocampista aggiunto in fase offensiva.

Inter, l’eventuale prezzo di Bastoni sul mercato

Per gli interisti Alessandro Bastoni rimane assolutamente incedibile: sui social, dunque, è emerso un certo fastidio per l’interessamento di Conte, ex-nerazzurro e condottiero verso la conquista dell’ultimo Scudetto dell’Inter. “Oh Antonio, vedi di andare a rompere da un’altra parte”, commenta su Twitter Jax. Ugo, invece, fissa il prezzo di Bastoni per l’eventuale operazione di mercato Inter-Tottenham: “Ce ne vogliono 100 di milioni per Bastoni. Se Maguire è costato 90 milioni allo United, Bastoni costa di più, mi sembra abbastanza normale”.

Cessione di Bastoni: il secco “no” dei tifosi dell’Inter

“Bastoni non si tocca”, scrive in maniera categorica Nick sui social, a proposito del possibile sacrificio di Bastoni sul mercato. “Ma perché, Bastoni sarebbe interessato ad andare al Tottenham? Non credo proprio”, il parere di Eric.

Tra i commenti fa capolino anche qualche milanista, che continuano la personale battaglia coi cugini anche dopo la vittoria dello Scudetto: “Ecco l’Inter che inizia a vendere per potersi iscrivere al campionato”, scrive Gianpiero. Immediata la replica di Traliccio: “Com’è che il Tottenham vuole Bastoni e non Tomori o Kalulu?”. “Ma non volevano De Vrij? – chiede Frank – Tra i due meglio cedere l’olandese”.