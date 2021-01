Inter, esami per Romelu Lukaku: le ultime sulle sue condizioni

Sospiro di sollievo per Romelu Lukaku e per l’Inter. Il bomber belga si è sottoposto nella mattinata di martedì ad alcuni esami strumentali per valutare la sua contrattura al quadricipite della coscia destra evidenziatoa durante la partita contro il Crotone: secondo quanto riporta Sky, i test hanno escluso lesioni muscolari.

L’ex punta del Manchester United, che oggi ha lavorato a parte, potrebbe quindi essere convocata in vista della partita dell’Epifania contro la Sampdoria, e accomodarsi inizialmente in panchina. Antonio Conte sta valutando attentamente con lo staff medico tutte le mosse necessarie per non rischiare uno stop.

Già domenica prossima ci sarà la scontro diretto contro la Roma, il 17 gennaio sarà invece la volta della Juventus: il mister salentino è orientato a risparmiare il giocatore in vista delle due importanti gare contro giallorossi e bianconeri.

Domani contro i doriani potrebbe essere rispolverato Ivan Perisic, in vantaggio su Alexis Sanchez per un posto al fianco di Lautaro Martinez, dato in grande forma dopo la tripletta al Crotone. Niente da fare invece per Andrea Pinamonti, che sarà ceduto in prestito per farsi le ossa: lo vuole il Benevento.

A centrocampo Gagliardini potrebbe soffiare il posto al deludente Arturo Vidal, Sensi partirà ancora dalla panchina.

OMNISPORT | 05-01-2021 13:09