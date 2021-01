Inter, Antonio Conte perde la pazienza con Vidal. Lukaku infortunato

L’Inter abbatte il Crotone per 6-2 nella partita delle 12.30 ma per Antonio Conte arrivano due note dolenti: le difficoltà ormai croniche di Arturo Vidal e l’infortunio del bomber e trascinatore Romelu Lukaku.

Il centrocampista cileno è stato sostituito nell’intervallo da Sensi dopo un primo tempo negativo, culminato con il rigore causato a causa di un fallo ingenuo su Reca. Nell’occasione, a perdere la pazienza è stato lo stesso Conte che infastidito dalle proteste di Vidal ha urlato: “Basta, gioca e non rompere più il c…!”.

Dopo la partita il mister leccese ha parlato così delle difficoltà del Guerriero, che ha voluto fortemente in nerazzzurro: “Arturo ha margini di miglioramento importanti, deve sicuramente lavorare. Testa bassa e pedalare, qui nessuno ha il posto assicurato e lui deve dimostrare di meritare di giocare. Sicuramente deve fare molto meglio di quello che sta facendo”.

“Troppi alti e bassi, e noi non ce li possiamo permettere. Lui lo sa, sa che deve tornare ad allenarsi perché magari quando giochi in grandi squadre a volte questo aspetto passa in secondo piano e vai di torello, tacchi e punta. Qui invece devi alzare il campo, lui lo sa. Gli diamo tempo. Al contempo, siamo felici di aver recuperato Sensi, incrociamo le dita”.

Lukaku è stato costretto ad uscire nella ripresa a causa di una contrattura muscolare: rischia di saltare la partita contro la Sampdoria, e anche la gara interna contro la Roma.

Conte in ogni caso ha minimizzato: “Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vederemo domani se è a rischio per la Samp. Lo abbiamo tolto subito, non penso si tratti di nulla di grave”.

OMNISPORT | 03-01-2021 15:06