Finale Champions 2025: Inter, quanto costano i biglietti, quando si gioca, dove vederla in tv

Si gioca il 31 maggio a Monaco e sarà possibile vedere la partita in chiaro. Le info per acquisto dei biglietti per la Finale di Champions League

A distanza di due anni dall’ultima volta, l’Inter conquista nuovamente l’accesso alla finale di Champions League. Dopo il pareggio spettacolare dell’andata (3-3), i nerazzurri hanno superato il Barcellona in un epico ritorno a San Siro, terminato 4-3 dopo i tempi supplementari. Decisive le reti di Lautaro Martinez e Calhanoglu nella prima frazione di gioco, seguite dalla rimonta catalana firmata da Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha. Acerbi sigla il 3-3 in extremis nei minuti di recupero, mentre Frattesi chiude i conti durante l’extra-time, regalando la finale alla squadra di Simone Inzaghi. Ma dove sarà possibile vedere la finale in tv? E soprattutto quanto costano i biglietti per la Finale a Monaco?

Quando e dove si gioca la finale di Champions League

L’ultimo atto della massima competizione europea è in programma sabato 31 maggio 2025 alle ore 21:00. Lo scenario sarà la Munich Football Arena di Monaco di Baviera, in Germania, che torna ad ospitare una finale di Champions a 13 anni di distanza dall’ultima volta. L’Inter è in attesa di conoscere la sua avversaria, la vincente di stasera dalla sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal.

Come seguire la finale in diretta TV e streaming

La finale sarà trasmessa da Sky Sport, visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Per chi preferisce il digitale, sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, tramite le rispettive app scaricabili su smartphone, tablet e PC.

Così come per la semifinale di andata, che è stata trasmessa sul Nove (con 5.6 milioni di telespettatori e il 27.5% share) che per quella di ritorno trasmessa su Tv8 (che ha totalizzato 6 milioni di telespettatori con il 27.8% share), anche la Finale dovrà essere trasmessa in chiaro secondo normativa AGCOM. Al momento, però, non si conosce ancora il canale che trasmetterà l’evento.

Il maggiore indiziato resta Tv8 (di proprietà di Sky che trasmette sul digitale terrestre e che detiene l’esclusiva della Champions League ma sulla pay tv) ma non è escluso che la gara possa essere trasmessa anche sulla Rai o su Mediaset. Nei prossimi giorni verrà dunque stabilito con certezza quale sarà il canale in chiaro che trasmetterà la finale dell’evento.

Biglietti per la finale: modalità d’acquisto e prezzi

Riguardo i biglietti per la Finale di Champions, la UEFA ha messo a disposizione 38.700 posti per tifosi e pubblico generale, su un totale di 64.500 posti disponibili nello stadio. Le due finaliste riceveranno 18.000 biglietti ciascuna, mentre il resto sarà venduto attraverso il sito ufficiale UEFA.com/tickets. Gli utenti selezionati verranno contattati via email e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria assegnata.

Prezzi dei biglietti per la finale

La UEFA ha suddiviso i tagliandi in diverse fasce di prezzo:

Fans First (riservato ai tifosi delle finaliste): 70 €

Categoria 3: 180 €

Categoria 2: 650 €

Categoria 1: 950 €

Per le persone con disabilità, il costo del biglietto è 70 €, con un accompagnatore gratuito incluso.

Ulteriori dettagli su pacchetti speciali e modalità di distribuzione saranno comunicati direttamente dai due club finalisti.