Champions League, le gare di oggi: dove vedere Psg-Arsenal in diretta tv o streaming

Semifinale di ritorno tra parigini e londinesi: si riparte dallo 0-1 per i francesi conquistato all'Emirates. Tutte le informazioni della sfida

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Due squadre, un solo posto per la finalissima di Champions League in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera, dove ad attenderle ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi. PSG e Arsenal si giocano tutto nella semifinale di ritorno della massima competizione europea, dopo il successo dei parigini all’andata all’Emirates Stadium.

A decidere il match, una zampata di Ousmane Dembélé e una prestazione monumentale di Gigio Donnarumma. Stasera il sipario si alza sul Parco dei Principi: fischio d’inizio alle ore 21, per una sfida che promette scintille e spettacolo. Entrambi i club non hanno mai alzato al cielo la massima coppa europea: i francesi non approdano in finale dal 2020, i londinesi dal 2006.

Psg-Arsenal, dove vedere in diretta tv e streaming

L’incontro tra Psg e Arsenal sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video, disponibile sia tramite il portale ufficiale che attraverso l’app dedicata. L’applicazione è accessibile anche nella sezione dedicata della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation e Xbox.

Le probabili formazioni

Per la super sfida di questa sera al Parco dei Principi, Luis Enrique ritrova Ousmane Dembélé, uomo partita all’andata e pedina fondamentale nel tridente offensivo. Il tecnico si affida al 4-3-3, con Donnarumma a difendere i pali. La linea difensiva sarà formata da Hakimi e Nuno Mendes sugli esterni, mentre al centro spazio alla coppia Marquinhos-Pacho. In mediana toccherà a Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz dettare i tempi e rompere il gioco avversario. Davanti, talento e fantasia: Dembélé sarà affiancato da Doué e da un Kvaratskhelia chiamato a fare la differenza.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luis Enrique.

Sull’altra sponda, Mikel Arteta deve fare i conti con un’infermeria che non concede tregua. Anche l’Arsenal scende in campo con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Raya, davanti a lui la linea difensiva composta da Legname e Lewis-Skelly sugli esterni e la coppia Saliba-Kiwior al centro. In mezzo al campo spazio al talento di Ødegaard, affiancato da Partey e Riso, mentre il tridente offensivo sarà formato da Saka, Merino e Martinelli.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Legname, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Riso; Saka, Merino, Martinelli.

Allenatore: Mikel Arteta.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal sarà l’arbitro tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Robert Kempter e Christian Dietz. Quarto uomo sarà Harm Osmers, mentre al VAR ci saranno Bastian Dankert e Benjamin Brand.