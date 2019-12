Inter fuori, i tifosi trovano i colpevoli della disfatta

Con o senza Messi l’Inter esce fuori dalla Champions League anche quest’anno ai gironi. Non è bastato un grande San Siro, un Barcellona con tante seconda linee in campo e la solita coppia straripante Lautaro Martinez-Lukaku a regalare il passaggio del turno ai nerazzurri. E i tifosi pur senza fare drammi cercano i colpevoli di una partita che si poteva vincere ma si è finito per perdere.

Il web è unanime nell’attribuire a Lautaro Martinez la palma di miglior giocatore della partita in un’Inter che ogni volta che arrivava dalle sue parti riusciva a creare pericoli, ovviamente con il cast di supporto di Lukaku. Forse troppo poco per poter pensare di fare strada in Champions anche se il passaggio del turno, mai come questa volta, sembrava alla portata di mano.

La caccia al colpevole non può esulare Antonio Conte. “Il gioco di Conte in Champions è inadatto, in Europa chi non attacca è spacciato” scrive qualcuno; e poi “Perché D’Ambrosio, Biraghi e Candreva sulle loro fasce e Lazaro e Politano invertiti? O per un tiraggiro di merda dobbiamo perdere il tempo su dieci cross?”

Ma c’è anche chi individua il momento preciso in cui l’Inter è uscita: “Non ha perso questa partita. Ha preso il 2 tempo di Dortmund. Quella è stata la vera sconfitta che ti ha condannato”; “Quanti rimpianti mamma mia. 2-0 a Dortmund in 10 e finisce 2-2. Con lo Slavia in casa… stasera gol mangiati. Assurdo. Comunque ha ragione Conte la panchina è corta. Stasera però contro le riserve dovevano vincere”.

Per quanto riguarda i giocatori, ovviamente i tanti infortuni da Sensi a Barella hanno pesato e non poco sul centrocampo nerazzurro: “Impossibile giocarsi la qualificazione con Borja Valero, Vecino e Brozovic” la denuncia del tifoso medio che sfoga la sua rabbia con la proverbiale lentezza d’esecuzione di Borja Valero partito titolare e poi sostituito; “Il Barcellona ci ha anche aiutato. Ma se hai biraghi valero e lazaro che vuoi fare”.

I tifosi dell’Inter sono un fiume in piena: “C’è poco da dire dopo 35 azioni da goal, 40 giocate del ca..o di Vecino, 37 retropassaggi di Brozovic, 42 cross sbagliati della coppia d’oro lazaro/Biraghi…dove dobbiamo andare?”; “Politano, Biraghi, Lazaro. NON VI VOGLIO PIÙ VEDERE. Giusto non fischiarli ma è la partita della vostra vita e vi fate addosso?”; “Altro che il ristorante da 100 euro con 10 in tasca. Con Lazaro (!), Politano ed Esposito come cambi ti puoi permettere massimo un kebab”.

SPORTEVAI | 10-12-2019 23:20