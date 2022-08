30-08-2022 23:57

Questa sera, contro la Cremonese, Robin Gosens ha giocato solo 11 minuti partendo dalla panchina, e continua a essere ai margini di un’Inter alla quale, quando è arrivato a gennaio, avrebbe dovuto dare un ulteriore marcia in più malgrado fosse reduce da un infortunio.



Inter, Gosens sempre più ai margini

Invece, Simone Inzaghi persiste a tenerlo tra le riserve, ma in Germania non si sono certo dimenticati di quello che l’esterno ex Atalanta è in grado di fare sia nei club sia in nazionale quando sta bene. Soprattutto non l’ha dimenticato il Bayer Leverkusen, che ha fatto un sondaggio con la società interista per capire se un acquisto in prestito di Gosens può essere fattibile. Ma non è certo un prestito con cui Steven Zhang può mandare i conti della cassa in attivo, inoltre il ragazzo resta potenzialmente un titolare.

Inter: rifiutate due offerte del Bayer Leverkusen per Gosens

Il rappresentante del Bayer infatti, arrivato a Milano, come riportato dalla Gazzetta dello Sport si è visto rifiutare non una ma due offerte dai nerazzurri, che del resto non potevano essere accettate: la prima era un prestito secco, la seconda un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nel caso i tedeschi dovessero rilanciare un’altra volta la loro proposta, per esempio inserendo un obbligo di riscatto a cifre simili o superiori a quelle con cui Gosens è arrivato sotto la Madonnina – 25 milioni di euro bonus compresi – il discorso cambierebbe e la proprietà potrebbe anche pensare di privarsene.

Inter: se Gosens va via, pronto l’assalto a Borna Sosa

Nel caso Gosens dovesse partire, l’Inter ha già individuato il sostituto del tedesco sulla fascia sinistra, poiché Dumfries su quella destra non si tocca. Si tratta del 24enne croato Borna Sosa, che gioca nello Stoccarda e che è stato nel mirino, guarda un po’, dell’Atalanta. L’idea della dirigenza interista è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto per portarlo in nerazzurro, e l’operazione si farebbe solo se Gosens andasse via in prestito con obbligo di riscatto.

