Inter-Monaco, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario e probabili formazioni

Ai nerazzurri basta solo un punto col Monaco per avere la certezza matematica degli ottavi. Arnautovic insidia Thuram, Lautaro non si tocca

Sta per calare il sipario sulla prima fase della Champions League: ancora 90 minuti e poi sarà tempo di verdetti. L’Inter vede gli ottavi, quasi li tocca con mano. Manca solo l’ultimissimo step: centrare quel punto che manca per la matematica nella sfida interna col Monaco.

Champions: Inter-Monaco, quando si gioca

Inter e Monaco si affronteranno questa sera, mercoledì 29 gennaio, alle 21:00, in un match valevole per l’ottava e ultima giornata della Phase League di Champions. A fare da cornice alla partita la Scala del calcio: i nerazzurri, quarti in classifica a 16 punti, si giocano l’accesso diretto agli ottavi forti della spinta di San Siro.

L’obiettivo è letteralmente a un passo: basta un solo punto alla squadra di Simone Inzaghi per saltare i playoff e guadagnarsi un posto al sole tra le prime otto che voleranno direttamente alla fase più calda della coppa dalle grandi orecchie. Guai, però, a sottovalutare la compagine del Principato, che occupa il decimo posto a quota 13 e ha ancora la possibilità di qualificarsi agli ottavi in caso di blitz nel capoluogo lombardo.

Ricapitoliamo le informazioni utili sul match del Meazza:

Partita: Inter-Monaco

Inter-Monaco Dove: Stadio San Siro, Milano

Stadio San Siro, Milano Quando: mercoledì 29 gennaio 2025

mercoledì 29 gennaio 2025 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Inter-Monaco

Il match tra Inter e Monaco è in programma stasera alle 21:00, come tutte le restanti partite dell’ultima giornata di Champions che si disputeranno in contemporanea vista l’importanza della posta in palio e i giochi ancora aperti. A trasmettere in esclusiva la partita dei nerazzurri è Amazon Prime Video.

L’app è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone, tablet e smart tv compatibili. Inoltre i televisori possono essere collegati a console come PlayStation o Xbox One, senza dimenticare che si può fare ricorso anche a dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. Per seguire la partita è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Le probabili formazioni

Per l’ultimo atto della fase campionato Inzaghi dovrà rinunciare agli infortunati Acerbi e Calhanoglu. Inter sul rettangolo verde di San Siro col 3-5-2, marchio di fabbrico del tecnico ex Lazio: il terzetto composto da Pavard, De Vrij e Bastoni agirà a protezione di Sommer. Le corsie laterali saranno presidiate da Dumfries e Dimarco, mentre in mediana si candidano a partire dal primo minuto Barella, Asllani e Mkhitaryan. In attacco occhio ad Arnautovic, che potrebbe scalzare Thuram al fianco di capitan Lautaro.

Per quanto riguarda l’undici del Monaco, non ci sarà l’ex Torino Singo mentre è recuperato la meteora ex Juve Zakaria, che giocherà in mediana al fianco di Camara. A Ben Seghir, Minamino o Golovin e Akliouche il compito di rifornire Embolo.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa Elebi; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. Allenatore: Adi Hutter

L’arbitro

La partita tra Inter e Monaco sarà arbitrata dal quarantenne fischietto bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato dai connazionali Senad Ibrišimbegović e Davro Beljo. Quarto ufficiale Milos Gigovic, mentre a Var e Avar ci saranno il tedesco Bastian Dankert e il polacco Piotr Lasyk.