Calciomercato Serie B: Cremonese e Spezia su Lapadula. Palermo scatenato: Candela e Audero

Lapadula lascerà il Cagliari: in B ci sono Cremonese e Spezia. Il Palermo aspetta Pohjanpalo e tratta Candela, Audero e Djidji. Bari su Gaston Pereiro

Il gong della finestra invernale di mercato suonerà il 3 febbraio. Ultimi fuochi in Serie B, al via il valzer degli attaccanti: il Palermo aspetta Pohjanpalo, Cremonese e Spezia puntano Gianluca Lapadula, i grigiorossi saluteranno Dennis Johnsen, il Bari stringe per Gaston Pereiro del Genoa. Di seguito le trattative e gli affari conclusi di oggi, mercoledì 29 gennaio.

Palermo, Pohjanpalo ritarda. Occasione Candela, idea Audero

Non si sblocca l’arrivo a Palermo di Joel Pohjanpalo. Il club rosanero ha raggiunto l’accordo con il Venezia e con l’attaccante finlandese, ma l’operazione non potrà essere ufficializzata fino a quando i lagunari non avranno acquistato il sostituto del “Doge”. Si attendono, in questo senso, novità importanti su due fronti: Shomurodov della Roma e Yaremchuk dell’Olympiacos.

Non appena il Venezia ufficializzerà uno dei due attaccanti, Pohjanpalo – che ha già salutato i tifosi a fine derby col Verona – sarà libero di vestire la maglia rosanero. Magari in compagnia di Antonio Candela: l’esterno difensivo è da tempo sul mercato, ma sia per la carenza di difensori al Venezia, sia per il mancato accordo con il Pisa e la Sampdoria. Ci proverà il Palermo, scatenato nelle ultime ore: c’è interesse per il portiere Emil Audero del Como, per il terzino sinistro Gianluca Di Chiara e per il difensore centrale Koffi Djidji, che piace anche a Cremonese e Salernitana.

Cremonese e Spezia su Lapadula, Johnsen e Pickel ai saluti

Tra i calciatori più appetiti in Serie B c’è sicuramente Gianluca Lapadula. L’attaccante non trova spazio al Cagliari ed è pronto a tornare in cadetteria, ma manca ancora una vera pretendente. Si era parlato di un interesse dello Spezia (con il difensore Nicolò Bertola inserito nell’affare), poi andato su altri profili, e di possibile scambio tra Cremonese e Cagliari, con l’esterno offensivo Dennis Johnsen diretto verso la Sardegna.

Al momento non c’è l’accordo tra i due club, ma la cessione dell’italo-peruviano da parte dei sardi, così come l’addio del norvegese (che piace anche al Verona), è più che probabile. Proprio i grigiorossi, oltre a sfidare lo Spezia per l’attaccante Giuseppe Sibilli del Bari, stanno valutando possibili offerte per il centrocampista Charles Pickel, che pare interessato a tornare in patria. Piace al Sion, che lo ha richiesto in prestito con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi, ma pure al Basilea.

Il Bari stringe per Gaston Pereiro, Samp su Perisan

Il Bari non ha perso le speranze di arrivare a Gaston Pereiro: il trequartista uruguaiano è ai margini con il Genoa ed è il principale obiettivo per l’attacco dei pugliesi, che prima dovranno fare spazio nel reparto offensivo.

Problema portieri per la Sampdoria. Infortunato Simone Ghidotti, i blucerchiati hanno bloccato la partenza di Paolo Vismara, in prestito dall’Atalanta ma già con l’accordo in tasca con la Carrarese. Questo perché manca l’ok dell’Empoli per liberare Samuele Perisan: i toscani chiedono un conguaglio economico, la Sampdoria vorrebbe inserire uno dei due estremi difensori fuori rosa, Ravaglia o Silvestri.

Calciomercato di Serie B, le altre trattative

Il Pisa parla straniero. I toscani hanno puntato Oliver Provstgaard, talentuoso difensore centrale del Velje e capitano dell’Under 21 danese. Sul calciatore c’è pure la Sampdoria, mentre in Serie A piace al Bologna. La trattativa non è agevole. Il Modena riprende Andrea Seculin in prestito dal Trapani e ha preso dall’Inter l’esterno Issiata Kamate: domani sono previste le visite mediche. Al Cittadella interessa Emmanuele Matino, difensore del Bari, nel mirino di club di terza serie, tra cui il Benevento e il Trapani.

Il Cosenza è tornato alla carica per Fabio Lucioni, ex difensore di Lecce, Frosinone e Palermo, reduce dallo svincolo dai rosanero. Si registra una frenata, invece, per Alessio Tribuzzi, esterno offensivo dell’Avellino. Gli irpini hanno ceduto l’attaccante Gabriele Gori in prestito al Sudtirol. Percorso inverso per Andrea Cagnano: l’esterno sinistro si trasferirà all’Avellino.