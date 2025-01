Pagelle Venezia-Verona 1-1: debutto con gol per Zerbin, Pohjanpalo lotta e saluta, Tchatchoua salva Zanetti

Top e flop della partita Venezia-Verona, valevole per la 22a giornata di serie A 2024/2025: il pareggio non serve a nessuno, Belahyane male, ultima di Pohjanpalo al Penzo?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Finisce senza vincitori né vinti il derby veneto per la salvezza tra Venezia e Verona valevole per la 22a giornata di Serie A. Il nuovo acquisto Zerbin illude Di Francesco in quella che potrebbe essere stata l’ultima partita del doge Pohjanpalo al Penzo, poi Tchatchoua fissa il risultato sull’1-1 dopo un’accelerazione devastante di Mosquera.

Venezia-Verona: l’ultima di Pohjanpalo e la prima di Zerbin

La posta in palio nel derby veneto è altissima: penultimo il Venezia, terzultimo il Verona. C’è una salvezza da conquistare e per entrambe sono vietati passi falsi. Gli occhi del Penzo, però, sono tutti puntati su Pohjanpalo, l’idolo dei tifosi di casa con le valigie pronte direzione Palermo. Da buon finlandese, da vero iceman, il doge non si lascia condizionare dalle voci di mercato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rivivi le emozioni di Venezia-Verona

Il 30enne di Helsinki è pienamente sul pezzo e proprio da un suo tiro sporcato da Coppola arriva il vantaggio della squadra di Di Francesco firmato Zerbin. L’esterno, appena ingaggiato dal Napoli, avvia e conclude l’azione trovando il suo primo gol in Serie A alla sua prima presenza con il club lagunare. Piove sul bagnato in casa Verona: al 40′ il grande ex Zanetti perde Tengstedt per infortunio.

Tchatchoua rimette in carreggiata il Verona

Il muro del Venezia crolla al minuto 75 dopo non aver mai rischiato. Mosquera, entrato al posto di Bradaric, scatta sulla destra bruciando Candè, palla in mezzo, tocco di Sarr e tap di Tchatchoua, che si riscatta ampiamente dopo la partita horror con la Lazio.

Top e flop del Venezia

Zerbin 6,5: Alla prima presenza con la sua nuova squadra trova il primo sigillo in Serie A. Quando si dice un acquisto azzeccato.

Alla prima presenza con la sua nuova squadra trova il primo sigillo in Serie A. Quando si dice un acquisto azzeccato. Stankovic 6,5: La salvezza passa anche attraverso le sue parate. E il figlio d’arte ne compie subito una importante su Serdar.

La salvezza passa anche attraverso le sue parate. E il figlio d’arte ne compie subito una importante su Serdar. Pohjanpalo 6: Sarà anche in partenza, ma il Doge lotta come un leone: ecco perché il Penzo lo adora.

Sarà anche in partenza, ma il Doge lotta come un leone: ecco perché il Penzo lo adora. Oristanio 5,5: Quando parte palla al piede dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa d’importante, ma non è continuo.

Quando parte palla al piede dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa d’importante, ma non è continuo. Haps 5,5: In ritardo nell’azione che porta all’1-1 dei cugini veneti.

In ritardo nell’azione che porta all’1-1 dei cugini veneti. Candè 5: Il 27enne arrivato via Metz si fa saltare secco da Mosquera e il Verona pareggia.

Top e flop del Verona