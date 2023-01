Inter, Gosens: "Si ottiene sempre ciò che si merita"

20-01-2023 21:03

La Supercoppa italiana vinta nel derby di Riyadh con il Milan è il secondo trofeo conquistato da Robin Gosens con la maglia dell’Inter. Un’avventura non semplice per l’esterno tedesco finora, che in un anno ha fatto poche presenze e ancora meno ha giocato da titolare. In un post su Instagram, Gosens è tornato sul successo in Supercoppa con un messaggio anche un po’ criptico sul futuro.

Queste le sue parole: “Vincere un titolo è una sensazione davvero speciale! Alla fine, è il duro lavoro, la passione e la dedizione che fanno la differenza. Non è sempre facile e nei momenti difficili bisogna avere pazienza e lavorare ancora di più. Quello che ho imparato è: alla fine si ottiene sempre ciò che si merita!”. Il tedesco, riserva di Federico Dimarco, potrebbe anche lasciare presto Milano.