Inter, grandi manovre in attacco: tanti i nomi sul taccuino di Marotta

19-03-2022 11:00

Nel pomeriggio di oggi 19 marzo si giocherà a San Siro la sfida tra Inter e Fiorentina, coi nerazzurri impegnati a non perdere terreno dal Milan capolista in ottica Scudetto. Oggi dedichiamo grande spazio alle manovre di mercato della Beneamata, che per l’estate ha in mente una vera e propria rivoluzione del reparto offensivo.

Inter, Haller e Scamacca i grandi nomi per l’attacco

I recenti problemi offensivi dell’Inter hanno convinto Marotta e Ausilio a puntare con decisione su un grande attaccante. Il nome nuovo degli ultimi giorni è quello di Sebatien Haller, punta dell‘Ajax rivelazione di questa edizione di Champions League (prima che i Lanceri venissero buttati fuori agli ottavi dal Benfica), autore di ben 11 gol e due assist in otto partite.

Gli olandesi chiedono però 35-40 milioni di euro per liberare il proprio gioiello classe 1994, e dunque i nerazzurri non mollano di un centimetro la pista che porta a Gianluca Scamacca, a segno anche ieri nella sfida contro lo Spezia.

I costi di questa operazione sarebbero leggermente più contenuti sia a livello di commissioni che di ingaggio, e dunque la punta neroverde rimane il principale indiziato a ricoprire il ruolo di punta centrale nerazzurra nella prossima stagione.

Inter, si sogna un colpo in stile Dzeko: ecco i nomi

La probabile partenza di Alexis Sanchez nel prossimo mercato (per lui pesa l’ingaggio monstre da 7,5 milioni di euro a stagione) costringerà l‘Inter a cercare anche un’altra punta da aggiungere alla propria rosa.

Si punta a un profilo “alla Dzeko“, ovvero un bomber d’esperienza, magari non più giovanissimo ma che ha già dato prova in Europa di poter fare la differenza. La conoscenza del nostro campionato rappresenterà un plus non indifferente.

La Gazzetta dello Sport fa i nomi di Suarez, Cavani e Mertens, col napoletano che potrebbe essere il più abbordabile da acquistare soprattutto per motivi economici. “Ciro” ama il Napoli e non vorrebbe andarsene, ma potrebbe essere attratto dalla possibilità di rimanere in Italia.

Inter, non è chiusa la pista che porta a Lukaku

Nonostante non si sia lasciato nel migliore dei modi coi tifosi interisti, Romelu Lukaku sta facendo di tutto per poter tornare a Milano nel prossimo mercato. L’avventura al Chelsea non sta andando nel migliore dei modi, le incomprensioni tattiche con Tuchel si sprecano, e le recenti dichiarazioni del belga avevano mandato su tutte le furie l’ormai ex proprietà.

Molto dipenderà da due fattori. Prima di tutto le vicende societarie del Chelsea saranno determinanti, coi Blues che al momento non possono ne acquistare ne vendere giocatori. Allo stato attuale delle cose, dunque, Lukaku dovrebbe rimanere a Londra.

Ma anche se le cose si sbloccassero, il Chelsea ha fatto un investimento talmente pesante per Big Rom che sarà difficile trovare la formula adeguata. La Gazzetta dello Sport però sottolinea come ad Appiano Gentile la porta per Lukaku non sia del tutto chiusa, anche se il Chelsea dovrebbe accettare un prestito oneroso, e lo stesso Lukaku dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio.

Al momento, comunque, rimane una pista molto remota.

OMNISPORT