Inter, guai per Bastoni: salta Juventus e Benfica per infortunio, rientro a Napoli

21-11-2023 18:32

Contro la Juventus e il Benfica senza Alessandro Bastoni: questo il destino dell’Inter dopo gli esami strumentali effettuati dallo staff nerazzurro per valutare l’entità dell’infortunio al polpaccio destro rimediato dal difensore. Bastoni salterà di sicuro le prossime due gare, probabile il suo rientro il 3 dicembre per la partita al Maradona contro il Napoli.

Inter, confermato l’infortunio di Bastoni

Gli esami strumentali effettuati oggi hanno confermato l’infortunio di Alessandro Bastoni: l’infortunio accusato al polpaccio destro durante il ritiro della Nazionale s’è rivelato più grave del previsto, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport. Non un semplice risentimento, dunque, ma un guaio muscolare che costringerà il difensore a saltare almeno le prossime due partite. Non una bella notizia per l’Inter, soprattutto in questo momento della stagione.

Inter senza Bastoni contro Juventus e Benfica

Bastoni, infatti, salterà di sicuro la partita con la Juventus di domenica sera, la gara più attesa dal popolo nerazzurro in questa prima parte di campionato. E poi dovrà mancare anche in Champions League contro il Benfica. Più alte le possibilità di vederlo in campo il 3 dicembre al Maradona contro il Napoli, mentre è sicuro che il difensore sarà a disposizione di Inzaghi per la gara del 9 dicembre contro l’Udinese.

Inter in emergenza difesa: manca anche Pavard

L’Inter si presenterà davanti alla Juventus con una vera e proprio emergenza in difesa: oltre a Bastoni, infatti, mancherà anche Benjamin Pavard, anch’egli infortunato. Simone Inzaghi sarà chiamato dunque a sfruttare al massimo la profondità dell’organico nerazzurro: Darmian arretrato sulla linea dei tre centrali o il lancio da titolare del 22enne Bisseck – finora solo 53 minuti giocati in stagione, di cui appena 8’ in serie A – le soluzioni a disposizione del tecnico nerazzurro.