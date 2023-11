Inter: Dimarco pensa all’Ucraina, torna a parlare del gol al Frosinone e allontana il paragone con Roberto Carlos

L’Italia deve compiere ancora l’ultimo passo verso la qualificazione ai prossimi Europei nella sfida diretta contro l’Ucraina: gli azzurri si qualificano con un pareggio e l’esterno dell’Inter Federico Dimarco non si tira indietro

18-11-2023 21:40

L’Italia deve compiere l’ultimo passo, più facile a dirsi che a farsi ovviamente perché contro l’Ucraina sarà una partita in cui a fare la differenza saranno i particolari. Gli azzurri ci arrivano dopo la vittoria conquistata non senza qualche patema d’animo contro la Macedonia del Nord, ma Federico Dimarco è sicuro che lui e i suoi compagni di squadra riusciranno a portare a casa il punto che serve per strappare il pass per andare in Germania.

Dimarco e la sfida contro l’Ucraina

Gara durissima quella contro l’Ucraina in cui a contare non saranno solo tecnica e gambe, ma ci sarà tanto di stress emotivo e mentale. L’Italia ci arriva dopo la bella vittoria contro la Macedonia del Nord in cui qualche passaggio a vuoto pure c’è stato ma gli azzurri sembrano aver ritrovato entusiasmo e voglia di giocare insieme grazie al nuovo corso di Luciano Spalletti.

L’Italia si qualifica se…

Federico Dimarco ai microfoni di Raisport avvisa dei rischi della sfida: “Tutte le partite a livello internazionale sono difficili, poi magai puoi beccare la squadra che è in una giornata no. Ma l’Ucraina è una nazionale forte e noi dobbiamo stare attenti in qualsiasi momento della partita. Quello di andare all’Europeo penso che sia un obbligo, l’ultimo l’Italia l’ha vinto e i tifosi pretendono da noi che ci andiamo”.

Il gol contro il Frosinone

Si è parlato moltissimo della magia che Federico Dimarco ha tirato fuori dal cilindro nell’ultimo match di campionato prima della sosta, contro il Frosinone. Tiro o cross? A dipanare questa matassa ci pensa il diretto interessato: “Quello era un tiro in porta. Prima con la coda dell’occhio guardo Dumfries, e infatti giro la testa. Poi vedo il portiere, noto che è fuori dalla partite, bene o male ho calciato e la palla è entrata”.

Ma guai a fare paragoni con l’idolo Roberto Carlos: “Non i facciamo perché parliamo di un giocatore che ha fatto la storia del calcio, quindi è giusto che rimaniamo con i piedi per terra”.

