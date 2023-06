Inter, Hakan Calhanoglu sul rinnovo: “Firmerò nei prossimi giorni”

Il centrocampista dei nerazzurri durante il Media Open Day: “Sono felice qui, non voglio andarmene. Cercherò di giocare ai massimi livelli per tutta la mia carriera”

06-06-2023 15:58

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, durante il Media Open Day organizzato ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Il giocatore nerazzurro di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di NTV e successivamente sono state riportate da Tuttomercatoweb. Il centrocampista ha commentato la sua situazione riguardo il rinnovo di contratto: “È vero rinnoverà il mio contratto, abbiamo già concordato tutto. Sono felice qui, non voglio andarmene. Cercherò di giocare ai massimi livelli per tutta la mia carriera. Questo è il mio primo obiettivo, sperando ovviamente di non avere infortuni. Come ho detto, la situazione del mio contratto è chiara: firmerò nei prossimi giorni”