Inter, i tifosi hanno una sola paura

E’ il momento di approfittarne. La sconfitta del Milan con lo Spezia, e quella della Juventus a Napoli aprono una finestra interessante per l’Inter che oggi è chiamata a una gara impegnativa contro la Lazio. Sui social sale l’ansa per la gara tra i nerazzurri e i biancocelesti, un’opportunità da sfruttare ma anche la paura di lasciare per strada punti importanti in un momento decisivo.

I nerazzurri sonno reduci dal pareggio di Coppa Italia contro la Juventus, una prova incolore soprattutto dal punto di vista offensivo per la squadra di Antonio Conte con Lukaku e Lautaro Martinez che sono sembrati appannati dal punto di vista fisico, senza dimenticare una Lazio che nelle ultime partite sembra aver ritrovato il ritmo della scorsa stagione quando era ai vertici della classifica e in lotta per lo scudetto.

L’attesa social

A distanza di ore dal posticipo serale della serie A, i tifosi cominciano a scaldare i motori tra preoccupazioni e speranze: “Questa sera vedremo di che pasta siamo fatti. Le ultime due volte che il Milan ha perso, potevamo superarli, ma abbiamo perso anche noi. In ogni caso abbiamo due chance per superarli. Oggi e domenica prossima. Ma zero scuse, con la Lazio si deve vincere”.

I tifosi chiedono una prova da grande squadra, che anche in un momento di forma non brillantissima e con un avversario molto ostico è capace di fare quanto deve per sfruttare la chance: “Era obbligatorio sfruttare le altre due occasioni – scrive Bacchetta – partite da vincere a prescindere e perse proprio per broccino corto. Con la Lazio ci dobbiamo provare, da grande squadra: poi vedremo cosa riusciremo a raccogliere contro una gran bella squadra, molto i forma”. Mentre Alex guarda anche alle prossime uscite: “Una vittoria stasera e una nel derby ci lancerebbe in fuga”.

Ma c’è anche chi è più attendista e considera la gara di stasera come un “free play”, una gara in cui i nerazzurri possono scendere in campo senza l’assillo della vittoria: “Secondo me – dice Lalla – anche un pareggio va bene. Guadagni un punto sul Milan. Ovviamente dobbiamo fare di tutto per vincere ma la sconfitta del Milan ci permette di essere più tranquilli”. Sulla stessa lunghezza d’onda Pedro: “Che si deve vincere è l’obbligo che ha l’Inter sempre. Ma a sto giro, con una giornata favorevole agli altri, è già una grande cose che non guadagneranno nulla.- Un pari con la Lazio ci può stare benissimo, poi la vittoria né più bella”.

SPORTEVAI | 14-02-2021 11:00