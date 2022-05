24-05-2022 10:14

Ci vorranno un po’ di giorni, forse anche settimane per smaltire la rabbia. L’Inter e i suoi tifosi speravano in un esito diverso in campionato e soprattutto in un’ultima giornata che permette di tenere più vive le speranze di poter lottare per lo scudetto fino all’ultimo minuto. Le cose però non sono andate in questo modo con il Milan che ha avuto vita facile sul campo del Sassuolo chiudendo la pratica Sassuolo.

Inter: operazione Frattesi nel mirino

Dopo la chiusura del campionato, in casa Inter sono cominciate le grandi manovre anche sul mercato. La società nerazzurra sta lavorando su più fronti insieme a Simone Inzaghi per costruire la squadra che nella prossima stagione darà ancora una volta l’assalto allo scudetto. Marotta e Ausilio guardano in casa Sassuolo alla ricerca del profilo giusto con la pista che porta a Davide Frattesi che resta molto calda. Sul centrocampista ci sono tutte le big italiane, dalla Roma al Milan passando per la Juventus, ma i nerazzurri potrebbero avere una corsia preferenziale.

Inter, la rabbia dei tifosi verso il Sassuolo

L’ultima giornata di campionato dava all’Inter ancora una speranza di provare a strappare lo scudetto ai cugini del Milan, ma già nel primo tempo i rossoneri hanno chiuso la pratica al Mapei Stadium. A finire nel mirino c’è quindi il Sassuolo, accusato di non aver dato il massimo nella gara con i campioni d’Italia e che ora torna a essere definito come “Scansuolo”.

Inter, i tifosi lanciano l’operazione boicottaggio

La rabbia nei confronti del Sassuolo monta anche sui social dove molti tifosi chiedono alla dirigenza nerazzurra di non fare più affari con la società neroverdi. “Dopo il pacco rifilato con Sensi e la partita che hanno regalato al Milan questi bidoni glieli lascerei tutti sul groppone”, scrive DNA Nerazzurro. Anche Flaviano sottoscrive l’operazione boicottaggio: “Non date soldi a Sassuolo, Lazio, Bologna, Fiorentina e Verona. Mentre l’Udinese e il Venezia sono società da seguire, hanno giocato a calcio anche se non avevano più obiettivi garantendo la regolarità del campionato. Mi auguro che sia una cosa di cui la società tenga conto”.

La rabbia nerazzurra sembra difficile da contenere in questo momento dei delusione: “Ma che vada al Milan o alla Juve, in fondo lo Scansuolo è già una loro società satellite”. E ancora: “Dopo la sceneggiata di domenica non comprerei nessuno del Sassuolo”.