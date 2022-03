Inter, i tifosi sognano un big in attacco: la priorità non è Dybala

12-03-2022 08:15

Romelu Lukaku ha commesso un errore. Succede nel mondo del calcio che un giocatore possa intraprendere una strada che poco si addice alle sue caratteristiche, succede più di rado che da essere protagonista sia un big del calcio mondiale finito in una squadra tra le migliori del Continente. Ma è andata così per Lukaku e il suo ritorno al Chelsea.

Lukaku: tutti i problemi in Inghilterra

Romelu Lukaku è tornato da trionfatore nel calcio inglese dopo averlo lasciato un paio di stagioni fa con il titolo di enorme promessa mai sbocciata. All’Inter l’attaccante belga ha trovato la sua dimensione diventando uno dei principali attaccati al mondo, trascinando i nerazzurri alla vittoria dello scudetto e diventando un punto di riferimento di tutta la squadra. Il ritorno in Inghilterra però non è stato accompagnato dalla stessa fortuna. Big Rom ha avuto subito delle difficoltà a integrarsi nel gioco di Tuchel, ed ora a complicare la situazione ci sono anche le situazioni in cui versa il club a causa delle sanzioni agli oligarchi russi come Abramovich.

Lukaku: tanta voglia di Inter

Romelu Lukaku nel corso degli ultimi mesi non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in nerazzurro. L’attaccante ha in più occasione espresso il suo amore per l’Inter arrivando a dichiarare anche apertamente di aver commesso un errore nell’accettare la corte del Chelsea (al punto che si è dovuto scusare con tecnico, compagni e tifosi). Ora con la situazione anche economica che si è creata all’interno dei blues, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il giocatore starebbe cercando la via di uscita più vicina per tornare in Italia e il club potrebbe anche decidere di accontentare.

Inter: tifosi divisi sul figliol prodigo Lukaku

Nel corso degli ultimi mesi il dibattito Lukaku ha riguardato anche i tifosi dell’Inter. I tanti sono rimasti delusi dalla scelta del giocatore di lasciare la squadra che aveva aiutato a portare al titolo, soprattutto dopo le tante parole spese nei confronti dei tifosi. Nei primi mesi c’è stato un forte astio verso il giocatore ma nelle ultime settimane, complice qualche battuta a vuoto degli attaccanti i fan nerazzurri tornano a prendere in considerazione la possibilità anche se non sembrano sicuri della fattibilità dell’operazione. Le voci riguardanti l’arrivo di Dybala non generano grande entusiasmo, mentre il nome del belga sembra ancora colpire la fantasia nerazzurra.

Tanti tifosi non credono che ci siano margini di trattativa come Pandarancio: “Non si scherza con i sentimenti delle persone”. Mentre Lorenzo è pronto anche a fare un sacrificio per il belga: “Sono disposto a vedere Gagliardini titolare da qui alla fine del campionato purché accada”. Alcuni tifosi non vogliono alzare il livello delle aspettative: “Non fatemi crederci così tanto, ho già sofferto quest’estate non posso vivere sempre così”. La paura dell’illusione sembra essere un tema comune: “Fa male illudersi, la realtà ci porterà Scamacca. Come sperare di avere il numero di Belen e poi uscire con la signorina Silvani”.

